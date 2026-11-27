În ziua în care președintele Nicușor Dan a ieșit din nou să explice anularea alegerilor din 2024, dar nu cu un raport, ci cu câteva declarații, senatoarea Victoria Stoiciu a trimis pentru cititorii HotNews acest articol de opinie.

Călin Georgescu nu este votat în ciuda faptului că susține absurdități precum apa vie sau codurile genetice ale omenirii ascunse în Carpați. El este votat exact pentru aceste enormități, susține Victoria Stoiciu. Pentru că fiecare minciună gogonată este văzută ca un act de rebeliune împotriva sistemului la rândul său mincinos.

Victoria Stoiciu a intrat în PSD venind din societatea civilă de stânga. A fost aleasă pe listele PSD în 2024 la Vaslui. Ea a demisonat din partid în 2026, când a refuzat să semneze moțiunea de cenzură contra guvernului Bolojan, din cauză că a fost făcută împreună cu AUR.

Povestea cu raportul despre anularea alegerilor, care tot nu mai vine, și toată bâlba politică din jurul lui, cu ingerința străină care ba e, ba nu e motiv de anulare, ne va costa mult. Nu mult – enorm.

N-am crezut că raportul va întârzia mai mult de două luni

Mărturisesc, am fost printre cei care s-au bucurat de decizia CCR. Dar nicio secundă nu mi-am imaginat atunci că vor trece aproape doi ani și cetățenii nu vor primi dovezile pentru care această decizie a fost luată. Și două luni mi s-ar fi părut mult în acel moment.

Ceea ce se întâmplă la noi are un nume. Hannah Arendt a descris mecanismul acum mai bine de o jumătate de secol.

Arendt: când minciuna devine realitate paralelă

În eseul său „Lying in Politics”, Hannah Arendt afirmă că minciuna politică modernă a suferit o mutație genetică: nu mai este „punctuală”, acea omisiune tactică prin care un lider își ascunde o ilegalitate, ci a devenit holistică.

Minciuna modernă constă în fabricarea unei întregi realități paralele prin marketing politic, propagandă și mecanisme de agenda setting. În acest univers simulat, imaginea nu mai reflectă realitatea, ci o substituie complet.

Omul politic nu mai este o persoană, ci un produs de PR, iar ceea ce cetățeanul consumă este o ficțiune coerentă, dar lipsită de fundament factual. O astfel de minciună nu a ocolit nicio democrație occidentală — Pentagon Papers, Watergate sau afacerea Rainbow Warrior sunt doar cele mai cunoscute exemple.

Omul mințit de stat nu mai are încredere în adevăr. Răspunsul său e cinismul

Problema e că atunci când această minciună devine evidentă — și devine, deoarece faptele ies la iveală mai devreme sau mai târziu — cetățenii își pierd, previzibil, încrederea în adevărul oficial.

Când marea minciună se fisurează, rezultatul nu este o revenire la adevăr. În momentul în care cetățeanul simte că realitatea factuală este inaccesibilă sau negociabilă, el încetează pur și simplu să mai caute adevărul. În lumea în care faptele rămân inaccesibile, orice opinie devine egală cu un fapt. Rezultatul este apatia și cinismul.

România: lecția amară a democrației

Să vorbim de minciună politică în statele totalitare e aproape tautologic. În statele comuniste din Estul Europei, minciuna politică atinsese cote atât de absurde încât oamenii nu doar se îndoiau de adevărul oficial, ci aveau certitudinea că tot ce livra propaganda era fals.

Să te lauzi cu plata datoriilor sau cu „viitorul luminos” în timp ce oamenii stau la cozi imense creează o prăpastie pe care nicio propagandă nu o poate acoperi.

Acesta a fost unul dintre motivele prăbușirii regimurilor: nimeni nu mai credea în adevărul oficial, prăpastia dintre propagandă și realitate devenise de netrecut.

România a intrat în capitalism cu speranța că pluralismul va face adevărul să triumfe. Cetățenii noștri au descoperit însă foarte, foarte rapid că adevărul oficial vorbea despre teroriști legionari, în timp ce studenții protestau în Piața Universității împotriva revoluției furate de elitele ex-comuniste.

Iar adevărul despre violențele împotriva acestor protestatari nu s-a aflat nici după peste 35 de ani de democrație.

Au descoperit că privatizările strategice, impuse de imperativul trecerii la economia de piață, însemnau în realitate dezmembrarea fabricilor, vânzarea lor la fier vechi și îmbogățirea câtorva.

O clasă politică transpartinică coruptă

Campania anticorupție care a culminat în mandatul lui Kövesi a scos la iveală o clasă politică transpartinică coruptă, care, în timp ce flutura slogane și promisiuni electorale frumoase, își umplea buzunarele din banul public.

Tragedia de la Colectiv a fost un alt moment de ruptură: asigurările oficiale că „avem de toate” s-au izbit de realitatea infecțiilor nosocomiale. Moartea misterioasă a patronului Hexi Pharma se înscrie în același tipar: când o minciună sistemică este pe cale să fie demascată, personajele-cheie dispar.

Inventarul minciunilor de stat post-comuniste e vast, iar adevărul oficial de după 1989 s-a dovedit la fel de iluzoriu și de găunos ca cel din perioada comunistă. Când pandemia de Covid-19 a venit peste noi, adevărul oficial era deja privit cu circumspecție sau chiar tratat ca o minciună. România arăta ca un teren minat care aștepta scânteia.

Anularea alegerilor: anatomia unei minciuni de stat

Și scânteia a venit cu ocazia alegerilor prezidențiale din toamna lui 2024. Pe 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat creditat cu 3% în sondaje cu două săptămâni înainte și care declarase oficial zero cheltuieli de campanie, a câștigat primul tur cu aproape 23% din voturi. Ce a urmat a fost o succesiune de decizii care, privite în ordine, spun deja o poveste.

Pe 28 noiembrie s-a reunit CSAT. Pe 2 decembrie, Curtea Constituțională a validat rezultatele primului tur. Pe 4 decembrie, președintele Klaus Iohannis a desecretizat notele serviciilor prezentate în CSAT.

Pe 6 decembrie, când românii din diaspora începuseră deja să voteze pentru turul al doilea, aceeași Curte a anulat întregul proces electoral. În patru zile, aceleași alegeri au fost întâi corecte, apoi atât de viciate încât trebuiau reluate de la zero.

Invocarea unui „actor statal”

Motivul invocat public, de instituții, de partide și de o bună parte a presei, a fost ingerința unei puteri străine. Singurele documente puse la dispoziția cetățenilor au fost notele CSAT desecretizate.

Ele vorbeau despre o campanie online masivă în favoarea lui Georgescu și acuzau un „actor statal”, despre tentative de atac asupra site-urilor electorale cu legături în zona criminalității informatice din Rusia și despre războiul hibrid purtat de Rusia în regiune.

Erau semnale de alarmă serioase, dar nu dovezi. Și totuși, de a doua zi, „mâna Moscovei” nu a mai fost prezentată ca o ipoteză care trebuie verificată, ci ca un fapt stabilit. Aceasta a fost prima minciună: transformarea unor indicii în certitudine, fără ca cetățenii să vadă vreodată ce se află dincolo de ele.

#EchilibrușiVerticalitate

O primă provocare a adevărului oficial a plecat de la o informație venită chiar din interiorul sistemului politic. Unul dintre documentele CSAT spunea că campania de pe TikTok #EchilibrușiVerticalitate, purtată de aproximativ 130 de influenceri, era identică cu campania „Frate pentru frate” derulată de Rusia în Ucraina chiar înainte de invazie.

Două săptămâni mai târziu, jurnaliștii de la siteul de investigații Snoop au arătat, pe baza unui control ANAF, că această campanie fusese plătită din banii Partidului Național Liberal, prin firma Kensington Communication și platforma FameUp.

Adică exact de unul dintre partidele care susțineau, în acele zile, teza ingerinței rusești.

Explicația venită ulterior a fost că campania, gândită inițial sub alt hashtag, ar fi fost „deturnată” sau „clonată” fără știrea nimănui. Poate.

Dar PNL știa că acea campanie îi aparține din momentul în care documentul CSAT a devenit public și a tăcut. Nu a oprit-o, a plătit-o și nu a spus nimic până când nu a fost descoperit de presă.

Doi ani fără raport

Iar când, la începutul lui 2025, noul președinte al partidului a fost întrebat cine a comandat-o, răspunsul a fost că nu poate spune. Ingerința străină părea să fie, cel puțin în parte, de fabricație autohtonă, iar mecanismele de manipulare atribuite unor actori statali externi fuseseră finanțate chiar de partidele de la putere, pentru propriile lor lupte interne.

Apoi a urmat tăcerea. Dovezile promise nu au mai venit. Nu a existat un raport oficial complet, nu a existat o anchetă ale cărei concluzii să fie făcute publice, nu a existat un moment în care statul să le spună cetățenilor: iată ce știm, iată ce nu știm, iată de ce am decis așa.

Au trecut alegeri reluate, un nou președinte, guverne, crize politice. Raportul promis de Nicușor Dan nu a apărut nici după aproape doi ani.

Mai mult, în conferința de presă din 27 noiembrie 2026, președintele ne anunță că alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă!

Și o frază seacă : „Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”

Să recapitulăm. Timp de doi ani, „mâna Moscovei” a fost explicația oficială, repetată de instituții, de partide, de presă. Acum aflăm că nu ea a fost temeiul.

În ochii cetățeanului efectul este devastator: spațiul lăsat gol de stat a fost ocupat de un raport-contranarațiune de sute de pagini, cel făcut de AUR, căruia statul îi opune un comunicat. Și o frază seacă : „Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”. Punct.

Statul care nu își documentează propriile decizii le cedează monopolul asupra „adevărului despre anulare” exact celor de care pretindea că apără democrația.

Această absență a probelor, în ciuda unei așteptări colective uriașe, dublată de dezvăluiri care contrazic frontal teza „mâinii Moscovei” și, acum, de abandonarea acestei teze chiar de către instituții, nu va rămâne fără urmări. Efectul e cel al unui seism care a fracturat definitiv legătura dintre cetățean și autoritate.

Lehamitea este consecința

Rezultatul? Exact cum anticipa Arendt, rezultatul nu este căutarea adevărului. Nici mobilizarea pentru a-l afla. Rezultatul este dezgustul. Lehamitea. Apatia civică. Furia sterilă. Și mai ales, pierderea speranței.

Iar ca să existe civism, este nevoie de speranță. Ca să existe participare, este nevoie de credința în mai bine. Nimic din toate acestea nu există azi în România. Tot ce există este dorința de a trânti o flegmă cât mai mare pe obrazul celor care mint. Și asta explică în mare parte succesul uriaș al candidatului extremist George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale din primăvara lui 2025.

O nenorocire nu vine niciodată singură – algoritmii și izolarea în realități VR

În momentul în care apatia și scepticismul ating cote maxime, algoritmii vin să ne adoarmă și mai mult vigilența și să ne ucidă definitiv dorința de a afla adevărul, hipnotizându-ne în bule digitale. Ne izolează în camere de ecou (echo chambers), unde nu mai auzim decât propria voce amplificată.

Rețelele sociale au transformat societatea într-o încăpere în care toți stăm sub același acoperiș, dar purtăm ochelari VR diferiți. Adevărul oficial falsificat a fost înlocuit de sute, de mii de „adevăruri” paralele.

Iar în lumea adevărurilor digitale, șansele cele mai mari de a se impune nu le au faptele – un fapt banal nu are nicio valoare virală. În schimb, teoriile conspirației și tot ce generează emoție negativă circulă cu viteza luminii. Adevărul faptic este din nou sacrificat, de data aceasta nu pentru rațiunea de stat, ci pentru zgomotul digital care aduce vizualizări și voturi.

Fără fapte comune nu există democrație

Dacă democrația clasică se baza pe opinii diferite despre aceleași fapte, astăzi faptele comune au dispărut. Nu avem opinii diferite, ci trăim pur și simplu în realități paralele. „Fără fapte, nu poţi avea adevăr. Fără adevăr, nu poţi avea încredere. Fără acestea, nu avem o realitate împărtăşită, nu există democraţie”, afirmă Maria Ressa.

Politica s-a transformat într-o ciocnire de adevăruri paralele și nenegociabile, un circ performativ condus de influenceri și populiști digitali.

Paradoxul este total: niciodată nu am fost mai conectați tehnologic și, în același timp, mai fragmentați politic și moral. În această lume a post-adevărului, speranța și civismul mor, lăsând locul unui cinism în care singura formă de protest rămâne votul pentru haos. Iar post-adevărul, ne spune Timothy Snyder, este pre-fascism.

Preferă un bully autentic unui diplomat simandicos

Din mlaștina apatiei, a resentimentului și a dezgustului se ridică monștri populiști. Îi vedem, sunt printre noi. Și frizează fascismul.

Fenomenul nu este întâmplător: unul dintre elementele definitorii ale fascismului, așa cum arată Roger Griffin, este palingenezia — mitul renașterii morale a națiunii. O renaștere care nu se produce prin ieșirea din apatie, prin mobilizare sau participare civică, ci prin delegarea puterii către o figură carismatică.

Narațiunea este simplă: „Noi, poporul, suntem curați, în timp ce voi, elitele, ne-ați mințit și ne-ați furat. Când vă vom înlătura de la putere, prin liderii noștri, adevărul va triumfa. Nu adevărul vostru oficial, ci adevărul adevărat, cel pe care l-ați măsluit neîntrerupt.”

Peste tot unde se ridică, din SUA până în România, mulți dintre liderii populiști ne apar grobieni, golani, cu un limbaj adesea suburban. Dar sunt autentici. Și asta e tot ce contează pentru votanți.

Alexandria Ocasio-Cortez relata o discuție cu un susținător al ei care intenționa totuși să voteze cu Trump, pentru că acesta îi părea la fel de neprefăcut și sincer ca ea. Asta spune tot: sătui de măștile politicienilor tradiționali, dezgustați de adevărurile oficiale și de limba de lemn, oamenii nu mai vor să fie mințiți și trași pe sfoară de ingineriile marketingului politic. Preferă un bully autentic unui diplomat simandicos.

Simion și Georgescu

Liderii populiști nu sunt votați în ciuda defectelor sau minciunilor lor, ci tocmai pentru ele. George Simion nu este votat în ciuda comportamentului său de galerie, ci tocmai din acest motiv.

Călin Georgescu nu este votat în ciuda faptului că susține absurdități precum apa vie sau codurile genetice ale omenirii ascunse în Carpați.

El este votat exact pentru aceste enormități, pentru că în ochii unui public dezabuzat ele par adevăruri ocultate deliberat de sistem. Fiecare încălcare a normelor, fiecare minciună gogonată este văzută ca un act de rebeliune împotriva „sistemului” mincinos.

Fostul candidat la presedintie Calin Georgescu iese din Arestul Central pentru a merge in arest la domiciliu, in Bucuresti, 23 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Calin

Bufonul a ajuns Mesia.

Acesta este carnavalul politic despre care vorbește Giuliano da Empoli — momentul în care normele și ierarhiile politicii tradiționale sunt inversate. În carnavalul medieval, bufonul devenea rege, biserica era parodiată, iar vulgaritatea lua locul bunelor maniere. În carnavalul politic modern, omul politic devine bufon, bufonul devine profet, insulta ține loc de dezbatere, minciuna — de adevăr.

Iar la capătul acestui carnaval nu ne poate aștepta decât fascismul. Pentru că apatia nu este doar un efect al minciunii politice, ci, așa cum avertiza tot Arendt, însăși premisa fascismului.

Asta explică și de ce figuri precum Simion sau Georgescu, deși obțin un vot popular masiv, eșuează în a mobiliza real masele în stradă sau în a genera auto-organizare.

Am construit un zid de netrecut

Mișcările fasciste nu sunt formate din fanatici ideologici, ci din oameni apatici și izolați.

Amestecul de vid interior și furie față de sistem îl face pe individ numai bun să se dizolve în „trupul colectiv” al unei națiuni mitizate, care îi promite că va putea să vegeteze și, în același timp, să renască întru adevăr.

De aceea spun că bâlba din jurul raportului ne va costa enorm. Fiecare lună de tăcere mai adaugă o cărămidă la zidul dintre cetățean și stat, iar la un moment dat zidul va fi de netrecut. Mă tem că deja este de netrecut.