O singură imagine rezumă tot ce trăiește România acum

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În timp ce în Parlamentul României e programat să voteze luni seară Guvernul Veștea, România își consolidează o poziție aparte în Europa: țara a schimbat 13 premieri în ultimii 10 ani.

Niciun alt stat european nu a avut atât de multe mandate de prim-ministru în ultimul deceniu, potrivit unui grafic publicat de platforma The World in Maps.

Graficul a fost distribuit după demisia de luni a lui Keir Starmer din funcția de prim-ministru al Marii Britanii, după zile și chiar săptămâni de incertitudine.

Starmer, care va rămâne în funcție până la stabilirea unui succesor, a declarat că procedura de nominalizare a candidaților care ar putea să-i ia locul va începe pe 9 iulie. Popularul laburist Andy Burnham, fostul primar al Greater Manchester, este marele favorit pentru a prelua funcția.

Însă, potrivit datelor centralizate de platformă, România rămâne țara europeană cu cele mai multe schimbări la vârful executivului.

Din 2016 și până în prezent, la Palatul Victoria s-au succedat 13 mandate de premier, număr care include și perioadele de interimat, precum și situațiile în care aceeași persoană a ocupat funcția în două mandate distincte.

Harta, realizată pe baza numărului de mandate de prim-ministru din 2016 până în prezent, plasează România pe primul loc în Europa, cu 13. Urmează Bulgaria, cu 11, și Franța și Austria, cu 9. Regatul Unit a avut șapte premieri în aceeași perioadă, precum și Republica Moldova.

Țări precum Spania, Portugalia, Norvegia, Danemarca și Rusia au avut câte doi premieri, Germania a avut trei cancelari, iar Italia cinci prim-miniștri.

România a trecut prin 13 premieri în 10 ani

În 2016 Dacian Cioloș conducea Guvernul tehnocrat instalat după incendiul din clubul Colectiv.

După alegerile parlamentare din decembrie 2016 au urmat Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, urmate de scurt interimat asigurat de Mihai Fifor.

Viorica Dăncilă a rămas la Palatul Victoria aproape doi ani, între ianuarie 2018 și noiembrie 2019, unul dintre cele mai lungi mandate din ultimii zece ani.

Au urmat Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă. Acesta din urmă a fost mai întâi premier interimar, timp de 16 zile în decembrie 2020, iar ulterior șef al guvernului între noiembrie 2021 și iunie 2023.

În ultimii zece ani au existat și două mandate interimare ale lui Cătălin Predoiu. Primul a durat doar trei zile, în iunie 2023, în perioada rotației guvernamentale dintre Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Al doilea a început după plecarea lui Ciolacu de la Palatul Victoria și s-a încheiat odată cu instalarea executivului condus de Ilie Bolojan.

Ultimele nume din listă sunt Marcel Ciolacu, care a condus două guverne succesive în perioada 2023-2025, și Ilie Bolojan.