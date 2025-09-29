„O singură ţară poate impune o încetare a focului în Ucraina”, spune ministrul polonez de Externe / Statul care „i-a spus Rusiei să se retragă… și Rusia s-a retras”

Întrebat luni, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, despre rolul Chinei în războiul dintre Rusia și Ucraina, ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că omologul său chinez, Wang Yi, i-a transmis că Beijingul „susține ferm o încetare a focului”, notează The Guardian.

„Desigur, nu e suficient să spui asta, trebuie să vedem și presiuni asupra Rusiei pentru ca încetarea focului să aibă loc, dar eu personal cred că China este singura țară care ar putea forța cu adevărat o încetare a focului în acest război”, a spus Sikorski.

El a reamintit că „în ianuarie 2022, înainte de invazia pe scară largă, a avut loc o intervenție militară rusă în Kazahstan pentru a influența politica internă, iar eu cred că Beijingul i-a spus Rusiei să se retragă, altfel va înceta schimburile comerciale. … Și Rusia s-a retras”.

„Cred că Rusia depinde acum atât de mult de China încât Beijingul are un levier extrem de puternic, iar întrebarea, desigur, este dacă va alege să îl folosească”, a adăugat Sikorski.

Incursiunea dronelor rusești a avut scopul de a „ne testa fără a provoca de fapt un război”

Ministrul polonez de Externe a mai afirmat că recentele incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul polonez au fost „intenționate din partea Rusiei”.

„Intenția părea să fie de a ne testa fără a provoca de fapt un război”, a spus Sikorski.

Șeful diplomației poloneze a salutat reacția aliaților la incident: „Cred că rușii au făcut o altă greșeală, au crezut că ne vor diviza, că vom reacționa cu timiditate și cu cereri de a slăbi sprijinul nostru pentru Ucraina, dar s-a întâmplat exact contrariul.”

Întrebat despre avertismentul adresat Rusiei, potrivit căruia Polonia este pregătită să doboare orice avion care îi încalcă spațiul aerian, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a oferit un răspuns amplu, dar a încheiat cu un mesaj clar:

„Imaginați-vă avioane MiG cubaneze survolând Florida, deasupra reședinței Mar-a-Lago, și veți înțelege foarte bine ce ar face Donald Trump… Sunt sigur de asta”, a răspuns șeful diplomației din Polonia.