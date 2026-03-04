VIDEO „O singură torpilă, cu efect imediat”. Pentagonul spune că fregata iraniană a fost „trimisă pe fundul oceanului” de un submarin de atac rapid al Marinei SUA

Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, a anunțat miercuri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, după ce marina din Sri Lanka a anunțat scufundarea în largul coastelor sale a fregatei iraniene IRIS Dena, scrie AFP.

„Ieri, în Oceanul Indian (…) un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care se credea în siguranță în apele internaționale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă”, a declarat Pete Hegseth în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, subliniind că această navă a fost prima scufundată de o torpilă americană după al Doilea Război Mondial.

Prezent alături de el, șeful Statului Major al forțelor interarme americane, generalul Dan Caine, a precizat că „pentru prima dată după 1945, un submarin de atac rapid al marinei americane a scufundat o navă de luptă inamică folosind o singură torpilă Mark 48, cu efect imediat, trimițând nava de război pe fundul oceanului”.

Ulterior, Pentagonul a publicat și imagini din timpul atacului.

Potrivit autorităților din Sri Lanka, aproape 150 de persoane sunt date dispărute și mai multe cadavre au fost recuperate după naufragiul fregatei iraniene IRIS Dena în largul coastelor țării, în urma a ceea ce membrii echipajului au descris ca fiind o explozie.

Marina sri-lankeză a salvat 32 de marinari, dar speranțele se diminuează pentru ceilalți 148 de membri ai echipajului fregatei, au declarat ministrul de externe al insulei și oficialii armatei.

Fregata iraniană s-a scufundat la 40 de kilometri sud de Sri Lanka. Șeful diplomației din Sri Lanka, Vijitha Herath, a spus că 180 de persoane se aflau la bordul navei iraniene, pe care a identificat-o ca fiind fregata IRIS Dena.