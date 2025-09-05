O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor: „Am fost terorizată”

Paul Neagu, 71 de ani, e fostul antrenor al lotului feminin de bob și sanie. Acum e judecat pentru trafic de persoane. Într-o mărturie tulburătoare pentru GOLAZO.ro, una dintre sportive detaliază episoade și traume crâncene din perioada petrecută ca sportivă în lotul României.

Ea vorbește despre un calvar cu manipulări, sex în grup, prostituție, teroare și anxietate. Povestea dureroasă, în rândurile de mai jos.

Pe 9 octombrie 2024, DIICOT (n.r. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) a anunțat că a făcut percheziții la două locuințe din municipiul Constanța. Cei vizați, conform surselor GOLAZO.ro, ulterior confirmate, erau Paul Neagu, antrenor al lotului feminin național de bob și sanie, și Nassar Ghaleb, om de afaceri.

„În perioada 2013 – 2019, suspectul, în calitate de antrenor al unui lot național feminin de sporturi de iarnă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, a recrutat trei persoane vătămate, prin abuz de autoritate și inducere în eroare, cu privire la obținerea unor performanțe sportive interne și internaționale, în scopul exploatării sexuale, prin obligarea la practicarea prostituției”, spunea comunicatul DIICOT.

