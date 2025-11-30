O tânără de 21 de ani din Argeș a murit subit. A fost găsită prăbușită în baie

O tânără în vârstă de 21 de ani, din localitatea Domnești din județul Argeș a murit, sâmbătă, în locuința în care stătea alături de prietenul său și familia acestuia, au transmis, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Potrivit acestora, fata a fost găsită în stare de inconștiență în baie, iar familia a sunat la 112, cerând intervenția unui echipaj de ambulanță. Cadrele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

„La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secției de Poliție Rurală Domnești, împreună cu un specialist criminalist, din primele verificări rezultând că tânăra a fost găsită în stare de inconștiență, în baia imobilului unde locuia împreună cu prietenul său și cu familia acestuia. La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, ulterior fiind constatat decesul”, au precizat oficialii IPJ, citați de Agerpres.

Polițiștii susțin că nu au rezultat suspiciuni sau urme de violență, cauza decesului urmând să fie stabilită prin efectuarea unei autopsii medico-legale.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș”, a transmis IPJ.

Apropiații tinerei au declarat că aceasta acuza dureri intense de cap de câteva zile și începuse să facă o serie de investigații medicale pentru a afla cauza simptomelor, conform publicației locale ePitești.ro.

Nu este clar dacă până la momentul decesului a aflat detalii despre eventuale probleme de sănătate.