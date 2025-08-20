O țară din Europa vrea să aibă ministere conduse de AI pentru a elimina corupția: „Nu ar mai exista nepotism sau conflicte de interese”

În timp ce majoritatea statelor europene sunt reticiente în a apela la AI din cauza unor temeri privind siguranța și domeniul de aplicare, Albania exploatează tehnologia pentru a-și accelera aderarea la UE și pentru îndeplinerea unor obligații precum eliminarea corupției, relatează Politico.

Prim-ministrul albanez Edi Rama a menționat luna trecută că inteligența artificială este un instrument pentru eradicarea corupției și creșterea transparenței. Statul de 2,7 milioane de locuitori vrea chiar să inoveze în acest domeniu.

„Într-o zi, s-ar putea chiar să avem un minister condus în întregime de AI”, a declarat Rama în cadrul unei conferințe de presă din iulie, în timp ce discuta despre digitalizare. „În acest fel, nu ar mai exista nepotism sau conflicte de interese”, a argumentat el.

Premierul a mai încurajat dezvoltatorii locali să lucreze la crearea unui model de AI care să fie ales ministru. Dacă este atins acest model, el ar putea conduce țara să „fie prima care are un guvern format în întregime din miniștri AI și un prim-ministru”, a adăugat Rama.

„Societățile vor fi mai bine conduse de AI decât de noi”

Deși nu s-au luat măsuri oficiale și funcția lui Rama nu este încă oficial disponibilă, prim-ministrul a spus că ideea ar trebui luată în considerare cu seriozitate.

Ben Blushi, fost politician al partidului de guvernământ și autor cu un interes deosebit pentru AI, spune că nu crede că există motive de teamă în ceea ce privește această tehnologie și că statele conduse de AI sunt o posibilitate reală care ar putea răsturna conceptul nostru de democrație.

„De ce trebuie să alegem între două sau mai multe opțiuni umane dacă serviciile pe care le primim de la stat ar putea fi prestate de AI?”, a spus Blushi pentru Politico. „Societățile vor fi mai bine conduse de AI decât de noi, deoarece aceasta nu face greșeli, nu are nevoie de salariu, nu poate fi coruptă și nu încetează să funcționeze.”

Albania se confruntă de mult timp cu corupția în toate aspectele societății, iar politica nu face excepție. Partidul de la guvernare a avut parte de o serie de oficiali acuzați și condamnați pentru corupție. Liderul opoziției, Sali Berisha, se confruntă în prezent cu un proces pentru corupție, iar fostul prim-ministru și președinte Ilir Meta se află în spatele gratiilor.

Cum este folosit AI în Albania

Albania a recurs deja la inteligență artificială în adminisrație pentru a gestiona problema spinoasă a achizițiilor publice, un domeniu pe care UE a solicitat guvernului să îl consolideze, precum și pentru a analiza tranzacțiile fiscale și vamale în timp real, identificând neregulile.

Teritoriul țării monitorizat prin drone inteligente și sisteme de sateliți care folosesc inteligența artificială pentru a descoperi nereguli pe șantiere, pe plaje sau pentru a depista plantații de canabis.

Autoritățile albaneze au planuri de a utiliza inteligența artificială pentru combaterea problemelor de pe șoselele albaneze, prin utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială pentru a transmite digital un mesaj pe dispozitivul mobil al șoferului, îndemnându-l să reducă viteza, precum și pentru a trimite detalii despre amenzile pentru depășirea vitezei prin SMS sau e-mail. În prezent, țara are una dintre cele mai ridicate rate de accidente rutiere mortale din Europa, potrivit agenției naționale de statistică, în principal din cauza depășirii vitezei.

De asemenea, sunt planuri pentru a introduce inteligența artificială în sistemul medical, în educație și pentru identificarae digitală a cetățenilor.

Jorida Tabaku, membru al parlamentului albanez din partea Partidului Democrat aflat în opoziție, avertizează însă că AI e un instrument și nu un miracol, iar dacă pică în mâinile unor persoane nepotrivite poate fi dăunător.

„Dacă aceiași actori care au beneficiat de licitații corupte sunt cei care programează algoritmul, atunci nu ne îndreptăm spre viitor. Ne legăm de trecut”, a spus ea. „Nu poți repara un sistem trucat punându-l în cloud. Într-o țară în care 80% din buget se cheltuiește prin contracte publice, iar o treime dintre acestea sunt atribuite fără o concurență reală, AI nu va elimina corupția. O va ascunde mai bine”, a completat ea.

Promovarea AI vine în contextul unei atenții sporite acordate digitalizării în Albania. Rama a anunțat în iulie că dorește ca țara să renunțe la plata cash până în 2030, trecând exclusiv la plăți digitale. De asemenea, țara a mutat recent 95% din toate serviciile pentru cetățeni online, prin intermediul unui portal numit e-Albania.