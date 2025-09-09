O țară membră NATO anunță că va sprijini Qatarul „cu toate mijloacele”, după bombardamentul Israelului

Konya, Turcia - 07.02.2025: Mai multe avioane de luptă ale forțelor aeriene din Turcia, dar și din Statele Unite, Qatar, Egipt, Ungaria, Azerbaidjan și Arabia Saudită participă la un exercițiu militar cunoscut sub numele de Anatolian Eagle. FOTO: Bogac Erkan / Alamy / Profimedia

Președintele Recep Tayyip Erdogan i-a transmis marți emirului Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, într-o convorbire la telefon, că Turcia, țară membră NATO, va sprijini Doha „cu toate mijloacele” după atacul Israelului împotriva liderilor Hamas, efectuat pe teritoriul Qatarului, a anunțat președinția de la Ankara, potrivit Reuters și Sky News.

Președinția turcă a precizat, într-un comunicat, că Erdogan și Thani au discutat despre posibile măsuri comune după bombardamentul israelian efectuat în Doha.

„Președintele Erdogan a declarat că condamnă atacul Israelului, care are ca scop adâncirea conflictului, tensiunii și instabilității în regiune și constituie o încălcare flagrantă a suveranității statului prietenos și aliat Qatar”, a menționat biroul de presă al președintelui turc.

„Exprimându-și condoleanțele pentru cei care au murit în acest atac nefast, președintele Erdohan a subliniat că Turcia susține statul și poporul Qatarului cu toate mijloacele de care dispune”, a mai transmis președinția turcă, în comunicat.

„Cei doi lideri au convenit să continue să colaboreze pentru încetarea imediată a masacrului din (Fâșia) Gaza”, a conchis aceeași sursă.

Anterior în cursul zilei de marți, Ministerul de Externe de la Ankara a reacționat în urma bombardamentului din Qatar, afirmând că Israelul „nu caută pacea, ci continuarea războiului”.

„Denunțăm cu fermitate atacul Israelului, care a vizat delegația de negociatori Hamas din Doha, capitala Qatarului. Vizarea delegației Hamas în timp ce negocierile de încetare a focului sunt în desfășurare demonstrează clar că Israelul nu caută pacea, ci continuarea războiului”, a precizat Ministerul turc de Externe, într-un comunicat.

Oficialii turci au spus, de asemenea, că atacul „constituie o dovadă clară a politicilor expansioniste ale Israelului și a adoptării terorismului ca politică de stat”.

De altfel, liderii mai multor state europene și membre ale Alianței Nord-Atlantice au condamnat atacul fără precedent lansat în Doha, capitala Qatarului, de către armata israeliană, care a anunțat că a vizat conducerea grupării militante palestiniene Hamas.