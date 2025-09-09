O țară membră NATO anunță că va sprijini Qatarul „cu toate mijloacele”, după bombardamentul Israelului
Președintele Recep Tayyip Erdogan i-a transmis marți emirului Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, într-o convorbire la telefon, că Turcia, țară membră NATO, va sprijini Doha „cu toate mijloacele” după atacul Israelului împotriva liderilor Hamas, efectuat pe teritoriul Qatarului, a anunțat președinția de la Ankara, potrivit Reuters și Sky News.
Președinția turcă a precizat, într-un comunicat, că Erdogan și Thani au discutat despre posibile măsuri comune după bombardamentul israelian efectuat în Doha.
„Președintele Erdogan a declarat că condamnă atacul Israelului, care are ca scop adâncirea conflictului, tensiunii și instabilității în regiune și constituie o încălcare flagrantă a suveranității statului prietenos și aliat Qatar”, a menționat biroul de presă al președintelui turc.
„Exprimându-și condoleanțele pentru cei care au murit în acest atac nefast, președintele Erdohan a subliniat că Turcia susține statul și poporul Qatarului cu toate mijloacele de care dispune”, a mai transmis președinția turcă, în comunicat.
„Cei doi lideri au convenit să continue să colaboreze pentru încetarea imediată a masacrului din (Fâșia) Gaza”, a conchis aceeași sursă.
Anterior în cursul zilei de marți, Ministerul de Externe de la Ankara a reacționat în urma bombardamentului din Qatar, afirmând că Israelul „nu caută pacea, ci continuarea războiului”.
„Denunțăm cu fermitate atacul Israelului, care a vizat delegația de negociatori Hamas din Doha, capitala Qatarului. Vizarea delegației Hamas în timp ce negocierile de încetare a focului sunt în desfășurare demonstrează clar că Israelul nu caută pacea, ci continuarea războiului”, a precizat Ministerul turc de Externe, într-un comunicat.
Oficialii turci au spus, de asemenea, că atacul „constituie o dovadă clară a politicilor expansioniste ale Israelului și a adoptării terorismului ca politică de stat”.
De altfel, liderii mai multor state europene și membre ale Alianței Nord-Atlantice au condamnat atacul fără precedent lansat în Doha, capitala Qatarului, de către armata israeliană, care a anunțat că a vizat conducerea grupării militante palestiniene Hamas.