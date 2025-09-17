O țară membră NATO şi-a inaugurat prima şcoală care îi va instrui pe copii și adulți să opereze drone

Imagini din timpul unui antrenament de asalt pentru pilot de dronă FPV și infanterie în regiunea Zaporojie. Credit line: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia

Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli de drone, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Este vorba de dezvoltarea capacităţilor de apărare militară, un obiectiv pe care Lituania îl ia foarte în serios, datorită apropierii sale de Rusia şi Belarus”, a declarat viceministrul apărării, Tomas Godliauskas.

Copiii şi ceilalţi elevi vor învăţa să piloteze drone FPV (cu vedere individuală), quadricoptere şi monoposturi, a explicat Mindaugas Tamosaitis.

La şcoala din Taurage, la 20 km de enclava rusă Kaliningrad, copiii s-au antrenat mai întâi pentru zboruri virtuale pe computer.

La fel ca vecinii săi Estonia și Letonia, Lituania, o țară cu 2,8 milioane de locuitori care se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliatul Moscovei, se află în alertă maximă de război încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, notează The Guardian.

Lituania, membră a NATO, a cerut alianţei să-şi întărească apărarea aeriană după ce două drone ruseşti s-au prăbuşit pe teritoriul său după ce au traversat graniţa din Belarus în această vară.

În plus, Statele Unite au informat ţările baltice că vor să reducă finanţarea pentru unele programe de securitate pe care le aveau pe flancul estic.

NATO a anunţat vinerea trecută intenţia sa de a consolida apărarea flancului estic al Europei, după ce Polonia a doborât, miercurea trecută, drone care îi încălcaseră spaţiul aerian, în prima acţiune cunoscută de acest tip întreprinsă de un membru al NATO în timpul războiului în Ucraina.

La numai trei zile, sâmbătă, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Piloții de F-16 aveau aprobare să doboare drona rusească intrată în spațiul aerian românesc, însă „au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, a precizat duminică MApN.

În luna mai, Lituania şi-a anunţat intenţia de a cheltui 1,1 miliarde de euro pentru a-şi consolida protecţia frontierei cu Rusia şi Belarus, în special cu mine antitanc. Măsuri similare au fost anunțate şi de Letonia şi Estonia, alte două foste republici sovietice, după invadarea Ucrainei de către armata rusă.