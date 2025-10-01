O țară vecină Rusiei vrea ca UE să devină o putere militară. „Este timpul să arătăm solidaritate când vorbim de securitate”

Uniunea Europeană ar trebui să obţină puteri fără precedent pentru a se apăra împotriva ameninţărilor în creştere venite din partea Rusiei, a declarat premierul finlandez Petteri Orpo, informează Politico, preluat de Agerpres.

Într-un interviu acordat înaintea summitului informal al UE de la Copenhaga, Orpo a spus că Uniunea Europeană trebuie să acţioneze ca „o uniune reală” atunci când este vorba de confruntarea cu state ostile.

„Avem nevoie de capabilităţi comune ale UE – aşadar avem nevoie de finanţare UE şi de cooperare UE. Am dat dovadă de solidaritate în ultimele două decenii, de exemplu, în timpul pandemiei de COVID, în economie, în migraţie. Acum este timpul să arătăm solidaritate când vorbim de securitate”, a afirmat şeful executivului finlandez.

Potrivit acestuia, liderii tuturor statelor UE trebuie să conştientizeze că flancul estic „este frontiera noastră comună” şi că nimeni nu mai este în siguranţă în faţa strategiilor Moscovei.

Prezenţa mai multor drone în zona aeroportului din Copenhaga a făcut ca avioanele de pasageri să rămână la sol pentru câteva ore, cu numai câteva zile înaintea reuniunii la nivel înalt a UE din capitala daneză.

„Aceste incidente, aceste atacuri sunt împotriva întregii Europe. Cine urmează? Danemarca nu este o ţară de frontieră, aşadar putem vedea că acest lucru este posibil peste tot în Europa”, a subliniat premierul Finlandei.

Orpo a ţinut să precizeze că o consolidare a apărării UE nu înseamnă înlocuirea NATO. „Avem încredere în NATO, asta e clar. Uniunea Europeană poate face mai mult pentru a ajuta ţările şi a sprijini NATO, de exemplu pentru a creşte industria de apărare, ceea ce este necesar. Fără o industrie de apărare mai puternică în Europa, apărarea noastră nu poate fi mai solidă”, a explicat el.

La finalul anului trecut, guvernul de la Helsinki a acuzat Rusia de orchestrarea unui aflux de migranţi la frontiera comună, unde în toamna lui 2023 – anul când Finlanda a aderat la NATO – au sosit în jur de 1.000 de migranţi clandestini. Potrivit lui Petteri Orpo, securizarea frontierei cu Rusia „este o chestiune existenţială pentru Finlanda şi pentru celelalte ţări din UE şi din NATO”.