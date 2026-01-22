O tranzacție atipică / De ce a ales Apple să se implice în dezvoltarea unui parc eolian din România și ce face cu energia

Toamna trecută, gigantul IT Apple a anunțat că extinde inclusiv în România proiectele de energie regenerabilă în care este implicat, prin semnarea unui contract de achiziție a energiei care va fi generată de un parc eolian aflat în construcție în județul Galați. Este vorba despre un contract atipic pentru piața românească de energie, în condițiile în care Apple nu primește efectiv curentul electric, ci doar plătește pentru energia verde produsă.

HotNews i-a întrebat pe reprezentanții Apple de ce au ales România pentru a face această investiție și ce înseamnă mai exact acest tip de tranzacție.

Tranzacția face parte din planul companiei de a deveni neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon ale dispozitivelor pe care le produce, până în 2030, au explicat oficialii gigantului IT, în răspunsul către HotNews.

Compania spune că în acest fel se asigură că toată energia electrică utilizată de clienții săi pentru a-și încărca și alimenta dispozitivele Apple urmează fie acoperită de electricitate 100% curată până în 2030.

România joacă un rol din ce în ce mai important în tranziția energetică curată a regiunii, au subliniat reprezentanții Apple.

Apple spune că vrea să se implice și în alte proiecte de energie regenerabilă în România

Ei au dezvăluit la ce se uită atunci când aleg să se implice într-un anumit proiect: integritatea de mediu a proiectului, capacitatea acestuia de a adăuga noi capacități de energie curată și impactul pozitiv pe care îl poate avea asupra comunității locale. În plus, compania își propune să maximizeze impactul pozitiv asupra rețelelor electrice din întreaga lume, cu scopul de a evita emisiile de carbon generate de încărcarea și utilizarea dispozitivelor Apple.

Energia utilizată de clienți pentru a-și încărca și alimenta produsele Apple a reprezentat 29% din amprenta totală de carbon a companiei în anul fiscal 2024. Proiectele Apple din Europa dedicate acestui scop vor genera, până în 2030, aproximativ 1 milion de MWh de energie curată, mai spun responsabilii companiei.

Compania spune că nu se va opri aici și că se află în faza de explorare de noi proiecte de energie curată în care să se implice, inclusiv în România. În total, Apple sprijină realizarea de investiții care generează anual 3.000 de GW de energie regenerabilă.

Totuși, Apple precizează că este mai corect să fie considerată un cumpărător de energie curată, mai degrabă decât un investitor în acest sector.

Operațiunile corporative globale ale Apple sunt alimentate cu electricitate 100% regenerabilă din 2018.

Apple nu primește efectiv curentul electric produs de parcul eolian din Galați

Proiectul în care se implică Apple ca finanțator este Green Breeze, din județul Galați, aflat în prezent în construcție și care va avea o putere instalată de 99 MW. Proiectul este dezvoltat de Nala Renewables și construit de compania OX2 România.

OX2 a câștigat licitația organizată de Apple în România în 2023 și a semnat contractul pe 12 ani cu gigantul IT odată cu finalizarea tranzacției prin care OX2 a vândut acest proiect către Nala Renewables, în august 2024, au arătat, pentru HotNews, reprezentanții OX2.

„Acordul de achiziție a energiei electrice acoperă o mare parte din producția generată de parcul eolian, dar nu înseamnă că Apple intră pe piața energiei din România. Apple nu primește efectiv curentul electric produs de parcul eolian, ci plătește pentru energia verde produsă.

Este un contract virtual de preluare a electricității, adică nu există un flux fizic. Astfel, Apple contribuie indirect la finanțarea proiectelor de energie regenerabilă.

Energia produsă de parcul eolian Green Breeze se va vinde pe piețele de energie”, au explicat reprezentanții OX2 România.

Marii consumatori de energie caută încheierea de contracte pe termen lung

Potrivit acestora, marii consumatori, fie că este vorba de energie cu livrare fizică sau virtuală, caută proiecte care să răspundă nevoilor lor de energie verde, cu privire la volume, termene de livrare sau data la care aceste proiecte încep să producă energie.

Pentru un astfel de contract PPA (Power Purchase Agreement, contract de cumpărare a energiei pe termen lung – n.r.) e nevoie de cerere și de o ofertă adecvată.

„Un consumator de talia Apple are nevoie de certitudinea că proiectul pentru care încheie un acord PPA va fi dus la bun sfârșit, va fi dat în folosință în calendarul anunțat și va începe să producă energie la data stabilită, fără întârzieri.

Înainte de a demara discuții pentru o astfel de tranzacție, OX2 – ca inițiator și dezvoltator al proiectului – a traversat toate etapele de obținere a autorizațiilor necesare pentru un parc eolian. Demersul în sine poate fi o provocare, pentru că un astfel de proces durează destul de mult, în România, ca și în alte state”, au mai spus reprezentanții OX2.

Parcul eolian Green Breeze din Galați va fi gata în acest an

Timpul este un factor-cheie, pentru că orice întârziere în obținerea autorizațiilor poate reprezenta o șansă pierdută de a negocia și câștiga un contract valoros pentru proiectul respectiv.

Apple a efectuat un amplu proces de due diligence asupra proiectului, similar cu cel parcurs de băncile care finanțează prin Project Finance, iar proiectul Green Breeze a îndeplinit cerințele ridicate de ESG (Environmental, Social and Governance) ale Apple. Alte aspecte relevante pentru negocierile pe acest tip de PPA au legătura cu cadrul de reglementare, au mai arătat reprezentanții dezvoltatorului de proiecte eoliene.

Parcul eolian va fi gata în prima parte a acestui an. Acordul cu Apple acoperă o parte semnificativă din energia pe care o va produce.