O uzină unde Rusia produce și modernizează avioane pentru război, lovită de un atac ucrainean

Un atac ucrainean cu dronă a vizat uzina de aviație Smolensk din vestul Rusiei în noaptea de luni spre marți, provocând un incendiu, a raportat canalul de știri independent Astra, citat de Kyiv Independent. Potrivit Ukrinform, aici sunt produse și modernizate mai multe avioane militare ruse, printre care modeul SU-25 folosit pe scară largă în războiul din Ucraina.

Autoritățile ruse au confirmat un atac cu dronă împotriva regiunii Smolensk, dar nu au făcut nicio mențiune cu privire la uzină. Potrivit Ministerului rus al Apărării, apărarea aeriană rusă a interceptat 55 de drone în cursul nopții, inclusiv zece în regiunea Smolensk.

„Resturile de drone căzute au provocat incendii la sol și pe acoperiș. Ferestrele clădirilor rezidențiale au fost, de asemenea, deteriorate”, a declarat guvernatorul Vasily Anokhin pe canalul său Telegram.

4 videos that tell the whole story about the attack in smolensk tonight:



1- Ukraine absolutely hit the aviation plant and it’s burning



2 & 3- russian air defence is negligent, shooting targets at low altitudes over civilians



4- Due to 🇷🇺 AD negligence civilian objects were hit pic.twitter.com/3FwKvFoAiL