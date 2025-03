O veste extraordinară pentru cei cu risc de probleme cardiace: un nou tratament, care constă într-o injecție la 6 luni, poate preveni riscul de atacuri de cord

Oameni care nu au tensiune mare sau colesterol critic ridicat devin victimele atacurilor de cord din cauza prezenței unei proteine în exces în sânge. 1 din 5 oameni au această caracteristică biologică. O invenție recentă poate coborî spectaculos nivelul proteinei periculoase.

Una din cinci persoane – aproximativ 64 de milioane de oameni în SUA – are niveluri ridicate de lipoproteină – Lp(a) – o particulă minusculă în sânge care poate crește considerabil riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale, relatează The New York Times.

Puțini știu de ea și aproape niciun medic nu o testează, pentru că nu existau multe soluții pentru a o reduce. Dieta nu ajută, nici exercițiile fizice și nu au existat nici medicamente. Dar acest lucru se poate schimba în viitorul apropiat.

Cardiologii americani au anunțat că lepodisiran, un medicament experimental produs de companie americană din domeniul farmaceutic Eli Lilly, poate reduce nivelurile particulei de Lp(a) cu 94% printr-o singură injecție.

Efectele au durat șase luni și nu au existat efecte secundare semnificative. Cu toate astea, încă nu s-a confirmat faptul că reducerea nivelului de Lp(a) scade și riscul de infarct și accident vascular cerebral. Pentru asta sunt necesare studii clinice de amploare, care sunt în curs de desfășurare.

Alte medicamente sunt în studii clinice

Cercetarea Lilly a fost prezentată duminică la reuniunea anuală a Colegiului American de Cardiologie și publicată simultan în New England Journal of Medicine. Cel puțin alte patru companii testează, de asemenea, medicamente inovatoare care blochează producția organismului de Lp(a).

Eli Lilly desfășoară acum un studiu clinic de amploare în care vrea să afle dacă medicamentul său poate preveni atacurile de cord sau accidentele vasculare cerebrale sau decesele cardiovasculare.

Studiul Lilly se va încheia în 2029, în vreme ce alte studii clinice ale altor medicamente care vizează Lp(a) se vor încheia mai devreme. Primul va fi un studiu al unui medicament Novartis, injectat lunar, cu rezultate așteptate în 2026.

Tratamente îndelung așteptate și optimismul medicilor

Cardiologii avertizează că nu există nicio garanție că medicamentele vor proteja oamenii. Ei își amintesc prea bine o lecție învățată din presupunerea că modificarea unui factor de risc poate modifica riscul. Odată, cardiologii erau entuziasmați de medicamentele care creșteau nivelul de HDL, cunoscut drept „colesterolul bun”. Persoanele cu niveluri ridicate de HDL în mod natural aveau rate mai scăzute de boli de inimă, dar medicamente care creșteau HDL nu au ajutat.

Chiar și așa, ei rămân optimiși.

Dr. David Maron, cardiolog la Stanford, a declarat că dovezile privind reducerea profundă și de lungă durată a nivelului de lipoproteine cu lepodisiran sunt „entuziasmante”.

La rândul său, medicul Daniel Rader, cardiolog la Școala de Medicină Perelman a Universității Pennsylvania, a spus că reducerea Lp(a) „este o nouă frontieră uriașă în medicina cardiovasculară”.

Tratamentele care vizează Lp(a) au fost așteptate de mult timp. Lipoproteina a fost identificată în 1974 ca fiind un factor de risc pentru bolile de inimă care este controlat mai degrabă de gene decât de stilul de viață sau de mediu.

Persoanele cu niveluri de Lp(a) ușor mai ridicate decât cele normale prezintă un risc crescut cu aproximativ 25% de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Iar nivelurile foarte ridicate – observate la 10% din populație – pot dubla riscul.

Cardiologii spun că, adesea, la pacienții care nu au motive evidente pentru a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral – ale căror niveluri de colesterol și tensiune arterială sunt normale și care nu fumează – află că au niveluri ridicate de Lp(a).

De obicei, se dovedește că aceștia au, de asemenea, antecedente familiale de boli cardiace inexplicabile.

Același lucru este valabil și pentru cei care suferă atacuri de cord la o vârstă tânără, a declarat dr. Steven Nissen, cardiolog la Cleveland Clinic, care conduce la nivel academic studiul medicamentului Lilly și alte studii clinice ale altor trei medicamente noi.

„Dacă mergeți în unitatea de îngrijire coronariană și vedeți pe cineva care are 40 de ani cu un infarct miocardic acut, trebuie să știți ce nivel Lp(a) are”, a spus el, referindu-se la un atac de cord. Prea adesea, spune medicul, nivelurile lor sunt de 250 nanomoli pe litru sau chiar mai mari. Limita superioară a normalului este de 75.

Clinica sa este plină de oameni care habar nu aveau de ce au dezvoltat boli de inimă, până când au aflat că aveau niveluri ridicate de Lp(a).

Dr. Maron de la Stanford și alți cardiologi, precum dr. Nissen și dr. Rader, spun că testează în mod regulat nivelurile de Lp(a) ale tuturor pacienților lor.

Deoarece nivelurile de Lp(a) sunt controlate de gene, pacienții trebuie testați o singură dată, spun medicii, care sfătuiesc ca toți adulții să facă un test Lp(a). Dacă nivelurile sunt ridicate, medicii ar trebui să trateze orice alt factor de risc.

Foto: Dreamstime