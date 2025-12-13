Proteste pentru justiție, pentru a patra zi la rând. Manifestație anunțată sâmbătă în Piața Victoriei / Acțiuni similare în restul țării și în diaspora

Protestele declanșate după publicarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, continuă și sâmbătă, pentru a patra zi consecutiv. În București, manifestanții sunt așteptați de la ora 18:30 în Piața Victoriei, potrivit organizatorilor. Acțiuni similare sunt anunțate și în alte orașe din țară, dar și în diaspora.

Potrivit unui mesaj transmis de organizația Declic, sâmbătă sunt programate proteste la Cluj-Napoca, în fața Curții de Apel, de la ora 18:30, la Iași, în Piața Unirii, de la ora 19:00, la Craiova, în fața Judecătoriei, de la ora 17:00, precum și la Londra, în Parliament Square, de la ora 16:00.

„Ne vedem sâmbătă, 13 decembrie, la ora 18:30, în Piața Victoriei!”, au transmis organizatorii evenimentului din Capitală, pe pagina de Facebook a protestului.

Astfel de proteste au avut deja loc miercuri, a doua zi după publicarea documentarului, joi și vineri.

Vineri seară, câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Victoriei. „Respect, Raluca!”, au strigat ei, făcând referire la discursul judecătoarei Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București. Joi, înaintea unei conferințe de presă, aceasta și-a arătat solidaritatea față de judecătorul Laurențiu Beșu, care apare în documentar.

Protestatarii au avut mesaje și pentru șefa ÎCCJ, Lia Savonea: „Justiție fără telefoane!”, „Demisia!” sau „Ce face Lia cu justiția? Apără corupția”.

Proteste au avut loc și în alte orașe din România, printre care Iași, Cluj sau Timișoara.

Organizatorii evenimentelor sunt Corupția Ucide, Protest pentru o justiție independentă și Declic, organizații civice care au găzduit și mitingurile de zilele trecute din fața CSM și Pieței Victoriei.

Ce vor protestatarii

Organizatorii spun că protestele vizează modul în care funcționează justiția și efectele corupției asupra anchetelor penale. „Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi”, au transmis aceștia.

„Curajul magistraților care au decis să iasă în față și să vorbească despre neregularitățile din sistemul judecătoresc și despre corupția la scară largă trebuie susținut din stradă. Nu putem rămâne acasă”, au mai scris organizatorii pe paginile de Facebook ale evenimentelor.

Protestatarii cer revocarea Liei Savonea, demiterea conducerii DNA și demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de Recorder. De asemenea, aceștia solicită revizuirea competențelor CSM și eliminarea pe cale legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție.

„Justiție capturată”

Recorder a publicat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.