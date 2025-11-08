Oana Gheorghiu, replică la atacurile PSD: „Să lupte cu mine, pot să fac față, dar să lase spitalul pentru copii în pace” / Ce spune despre salariul său la Dăruiește Viață

Vicepremierul Oana Gheorghiu, cofondatoare a asociaţiei Dăruieşte Viaţă, afirmă că atacurile publice legate de asociaţie, după numirea sa în Guvern sunt, de fapt, atacuri la oamenii care au făcut donații. Gheorghiu a oferit lămuriri şi cu privire la salariul de 4.000 de euro pe care l-a primit când lucra la asociaţie.

Oana Gheorghiu a fost întrebată sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, dacă a simțit nevoia să dea o replică vocilor din PSD care i-au reproșat că avea un salariu de 4.000 de euro la Dăruiește Viață.

„Absolut deloc. Fiecare ban pe care l-am câștigat din salariu este muncit de trei ori mai mult. Dorm foarte liniștită noaptea. Nu am luat niciodată niciun leu nemuncit. Știu că salariul ăsta, poate pentru cineva care câștigă 3-4.000 de lei, e mare și pot să înțeleg frustrarea”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a arătat că timp de trei ani, între 2009 şi 2012 a lucrat în mediul privat şi făcea noaptea proiecte, iar la un moment dat a decis să se dedice asociaţiei pentru a putea să se implice mai mult şi cu rezultate mai bune şi pentru a avea „mult mai mult impact”.

Ea a subliniat că salariile celor de la Dăruieşte Viaţă sunt primite din banii donaţi de companii, iar anul trecut cheltuielile administrative ale asociaţiei – salarii, sediu, transport – au fost de 3,3%.

„Lăsați spitalul pentru copii în pace”

În continuare, Oana Gheorghiu le-a cerut social-democraților să nu se mai folosească de asociaţia Dăruieşte Viaţă și de spitalul de copii pentru a o ataca.

„Este nedrept nu doar pentru mine. Cred că ce se întâmplă acum este un atac la cetăţean, este un atac la cei 350.000 de oameni care au pus donaţii şi care au crezut cu toată fiinţa lor că banii ăia vor contribui la construcţia unui spital, iar spitalul ăla există. Astăzi, când vorbim, copii sunt trataţi acolo, sunt operaţi. Faptul că vin nişte oameni şi spun că eu am furat banii ăia, că i-am plătit vedetelor, e greu, e nedrept şi nu pentru mine, eu pot să duc asta, ci pentru aceia care au contribuit şi care, poate, se simt încă o dată minţiţi, dar ei sunt, de fapt, doar dezinformaţi”, a mai spus Gheorghiu.

„Sufăr pentru colegii mei, pentru toţi oameni care au muncit acolo şi sper că dacă au ceva cu mine să se întoarcă la mine şi să lase acest proiect, care a fost un proiect extraordinar care a mobilizat o Românie, să-l lase în pace. Oamenii pot să lupte cu mine, sunt ok, pot să fac faţă, dar îi rog să lase Dăruieşte Viaţă şi să lase spitalul pentru copii în pace!”, a continuat Oana Gheorghiu.

După ce a preluat funcția de vicepremier, în spațiul public au apărut discuții despre salariul pe care Oana Gheorghiu l-a avut la Dăruiește Viață.

PSD a acuzat-o, prin vocea senatorului Daniel Zamfir, pe Oana Gheorghiu că a făcut „caritate pe bani” în proiectul construirii spitalului din donații, pentru că a avut un salariu de peste 20.000 de lei pe lună.

Într-o intervenție la Digi24, pe 31 octombrie, Daniel Zamfir spunea că Oana Gheorghiu nu este singura care a construit spitale, spunând că și primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a făcut acest lucru.





