O cunoscută actriță, rafală de întrebări incomode pentru Nicușor Dan: „Dacă ați putea să ne răspundeți înainte de a fi suspendat”

O cunoscută actriță din țara noastră a reacționat, luni seară, cu un puternic mesaj de critică la adresa președintelui Nicușor Dan, care a insistat în repetate rânduri că dorește să rămână „mediator” în criza politică guvernamentală, proaspăt escaladată după decizia PSD-AUR de a depune moțiune de cenzură pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan de la șefia guvernului.

„Domnule Președinte Nicușor Dan, ne puteți spune în ce a constat medierea dumneavoastră? Dacă ați putea să ne răspundeți înainte de a fi suspendat…”, a scris Oana Pellea, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Aceasta consideră că „dacă ați mediat… ați mediat prost…”, iar „conflictul a explodat”.

Oana Pellea continuă cu o serie de întrebări adresate șefului statului:

Nu credeți că trebuie să vă asumați nereușita? Nu credeți că trebuie să aveți o declarație publică în legătură cu criza în care se află țara?

Nu credeți că trebuie să veniți cu soluții ?

Nu credeți că electoratul care v-a votat ar merita o reacție asumată din partea dumneavoastră?

Sau astea nu sunt în atribuțiile Președintelui?”

La final, actrița îi amintește lui Nicușor Dan că „6.168.696 de alegători v-au votat!”.

„Unii dintre noi v-am votat si ne-am pus speranțele în dumneavoastră, alții v-au votat ca fiind răul cel mai mic, alții v-au votat pentru cǎ ati promis că îl veți numi în funcția de prim-ministru pe Domnul Ilie Bolojan… dar toți am avut speranța că o să scăpăm de mafie, de corupție, etc… Să-mi fie cu iertare, dar între noi există o mare dezamăgire”, a punctat Oana Pellea.

Fostul vicepremier Marian Neacșu a anunțat luni, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, că PSD va iniția, împreună cu partidul condus de George Simion, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Cei doi politicieni au fost întrebați dacă acesta poate fi considerat un prim pas pentru o colaborare și la guvernare.

„Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Neacșu.

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a insistat că nu există niciun fel de acord politic post-moțiune cu AUR, iar susținerea moțiunii de cenzură de către cele două partide este un demers parlamentar.

Nicușor Dan insistă pe poziția lui constituțională de mediator

Luni, șeful statului a evitat din nou, luni, într-o intervenție la Digi FM, să spună dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan, motivând că el trebuie să fie mediator: „În momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze. În sensul ăsta nu pot să mă pronunț”.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR, USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (…) Prin faptul că inclusiv azi de la ora 10.00 are loc acea discuție, în mod civilizat, românii să aibă încredere că mergem în direcția corectă”, a declarat președintele, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

Întrebat ce le răspunde celor care îl consideră pesedist, Nicușor Dan a răspuns: „Tot timpul depinde din ce parte te uiți. Dacă te uiți din partea PSD, sigur că sunt văzut ca fiind de partea cealaltă”.

Răspunzând unei alte întrebări legate de faptul că nu și-a declarat susținerea pentru premierul Bolojan, președintele a spus: „Dar nu este constituțional. Așa cred eu”.