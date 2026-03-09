Sorin Grindeanu intervine în scandalul Ponta-Țoiu: Liderul PSD cere verificări la MAE. „Sunt revoltat de ce s-a întâmplat”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut luni premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control la Ministerul de Externe pentru a verifica situaţia legată de repatrierea din Dubai a fiicei lui Victor Ponta.

Grindeanu a fost întrebat luni, într-o conferință de presă, cum apreciază activitatea ministrului de Externe Oana Țoiu în legătură cu transportul românilor din zona de conflict şi cu situaţia creată în jurul fiicei lui Victor Ponta.

„Aştept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan. El este cel care conduce echipa guvernamentală şi are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situaţiei şi i-aş propune, de urgenţă, să trimită Corpul de control al prim-ministrului la Ministerul Afacerilor Externe să verifice informaţiile (…) să vadă situaţia reală şi să o prezinte de urgenţă românilor”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

„Nu e vorba de politică, e vorba de un copil”

Totodată, Grindeanu a anunţat că le va cere parlamentarilor partidului din comisiile de politică externă să îi cheme la audieri pe ministra Oana Ţoiu şi pe consulul României în Dubai.

El a adăugat că „e regretabilă situaţia în care a fost pus un copil, indiferent cum se numeşte acel copil”.

„Sunt tată şi nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură din teamă pentru siguranţa copilului său. Totodată vă spun cu toată fermitatea că sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat. Eu în aceste zile am ţinut legătura cu părinţii Irinei, am evitat să intru şi eu şi am rugat să nu intrăm printr-o poziţie oficială noi, PSD, în această dezbatere, tocmai fiindcă n-am dorit să politizăm. Aici nu e vorba de politică. Aici e vorba de un copil, indiferent cum se numeşte acel copil”, a conchis Grindeanu.

Acuzațiile lui Ponta la adresa MAE

Fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe ministra de Externe Oana Țoiu că s-a implicat personal ca fiica sa să nu fie pe lista românilor aduși în țară cu zborurile organizate de statul român.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o „vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion”, a spus pe 5 martie Ponta, într-o declarație pentru Cotidianul.

Această explicație a fost întărită de fosta lui soție, Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3 că Irina a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport şi că i s-a spus că este „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat vineri, 6 martie, într-o conferință de presă, că fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu nu apărea în evidențele consulare și nici în sistemul gestionat de MAE pentru situațiile de criză.