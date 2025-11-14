Oana Țoiu, discuție cu ministrul ucrainean de externe despre situația liceelor românești din Cernăuți. „Decizia finală nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre”

Oana Țoiu, în timpul unei conferințe de presă din 14 octombrie. Credit: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a anunțat vineri seară că a discutat la telefon cu omologul său de la Kiev, Andrii Sybiha, și că a „subliniat atenția specială pe care o acordă România” reformei din sistemul ucrainean de educație.

Ea a precizat că unul dintre subiectele abordate a fost situația liceelor românești din Cernăuți.

„Am clarificat că, deși unele faze ale reformei educaționale implică propuneri locale, decizia finală privind numărul de licee nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre. Am subliniat atenția specială pe care o acordă România implementării reformei educaționale în curs de desfășurare în Ucraina și cerința noastră ca aceasta să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limbă română în ceea ce privește accesul la educație în limba maternă”, a declarat Oana Țoiu, într-o postare pe platforma X.

Ministrul spune că i-a indicat omologului ucrainean „importanța primordială a luării în considerare a cererilor și așteptărilor legitime ale minorității vorbitoare de limbă română din Ucraina”.

„Reforma trebuie să asigure oportunități adecvate de învățare în limba maternă pentru persoanele care aparțin minorității române. Acestea se așteaptă în mod legitim ca identitatea lor națională să fie păstrată și protejată”, a adăugat șefa diplomației române.

Alte subiecte abordate au fost aderarea Ucrainei la UE și „modalitățile de a face agresorul să plătească”, a mai precizat Oana Țoiu, care a descris sancțiunile introduse de președintele american Donald Trump împotriva Rusiei drept „un instrument extrem de necesar și eficient pe calea către pace”.

Just concluded a phone call with my dear colleague, @andrii_sybiha, Foreign Minister of 🇺🇦.

I have expressed our solidarity in the face of last night’s renewed brutal bombardment by Russia that has led to further civilian deaths and destruction of apartments in Kyiv.



In our… pic.twitter.com/jgHqRpJ2rn — Toiu Oana (@oana_toiu) November 14, 2025

Ce a spus ministrul ucrainean al afacerilor externe

Șeful diplomației ucrainene a declarat, tot într-o postare pe X, că dialogul telefonic pe care l-a avut cu omoloaga sa de la București a fost unul „substanțial”.

„Am informat-o pe omoloaga mea despre intensificarea atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei și a infrastructurii noastre critice. Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale, provocări comune de securitate în regiune și implementarea acordurilor încheiate în timpul convorbirii de săptămâna trecută dintre președinții noștri”, a spus Andrii Sybiha.

El a menționat că a vorbit cu Oana Țoiu și despre „minoritatea națională românească din Ucraina și drepturile sale la educație”.

„Am reafirmat că abordarea Ucrainei rămâne deschisă, de bună vecinătate și bazată pe respect reciproc și parteneriat cu România”, a conchis ministrul Andrii Sybiha.