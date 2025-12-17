FOTO Obama și Biden, criticați și ironizați pe noile plăci instalate la Casa Albă, în contrast cu modul în care este descris Trump

Președintele american Donald Trump, care nu și-a ascuns niciodată antipatia pe care le-o poartă predecesorilor săi democrați, a dus recent lucrurile la un alt nivel, prin amplasarea unor plăci la Casa Albă care reflectă opiniile republicanului despre Joe Biden și Barack Obama, potrivit AFP.

În galeria cu portretele foștilor președinți, fotografia lui Biden a fost înlocuită cu imaginea unui Autopen, un dispozitiv mecanic care reproduce semnături.

Amplasarea unei imagini cu Autopen în locul lui Joe Biden este o aluzie la acuzațiile lansate de Trump la adresa predecesorului său democrat, despre care susținea că este atât de senil încât nu știe cine a semnat în locul lui, mai scrie AFP.

Imaginea Autopen și modul în care este descris Joe Biden. Credit: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Recent, Trump a anunțat că anulează toate ordinele executive prezidențiale ale fostei administrații care nu au fost semnate în mod direct de liderul democrat, susținând că Biden nu autorizase cu adevărat folosirea Autopen și riscă să fie pus sub acuzare pentru „sperjur” dacă afirmă contrariul.

Miercuri, jurnaliștii cărora li s-a permis accesul în zona respectivă au observat că sub portrete au fost adăugate niște plăci noi. Biden și Obama au fost descriși într-un mod negativ.

Inscripția de sub portretul lui Barack Obama îl descrie drept „una dintre figurile politice care au divizat cel mai mult din istoria americană”. Este menționat și celălalt prenume al fostului președinte democrat, Hussein, cum o face adesea Trump când vorbește despre el, amplificând teoriile conspiraționiste despre originile predecesorului său.

Portretul lui Obama și modul în care este descris. Credit: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Biden este descris drept „de departe cel mai slab președinte din istoria Americii”.

Pe placă este menționată și acuzația lui Trump potrivit căreia alegerile din 2020 au fost fraudate.

Spre deosebire de predecesorii săi democrați, actualul președinte republican al SUA este descris într-o manieră pozitivă. Sub portretul lui Trump scrie că a rezolvat opt conflicte în opt luni și că a atras investiții de trilioane de dolari în SUA.