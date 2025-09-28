Obiective militare din Danemarca, survolate din nou de drone neidentificate. Măsura luată de Guvernul de la Copenhaga înaintea summitului european

Alte drone au fost zărite deasupra unor obiective militare din Danemarca în timpul nopții de sâmbătă spre duminică, pentru a doua zi consecutiv, a anunțat armata daneză, citată de AFP.

„Forțele armate confirmă că drone au fost observate asupra mai multor unități militare în timpul nopții. Mai multe mijloace au fost dislocate”, a anunțat armata într-un comunicat, fără să dea alte detalii legate nici de drone, nici de răspunsul armatei.

Niciun aeroport din Danemarca nu a fost închis pe durata nopții.

Este pentru a doua noapte consecutiv când drone sunt zărite în preajma instalațiilor militare daneze. Poliția a spus că a observat drone în apropierea bazei aeriene Karup din vestul Danemarcei, potrivit agenției de știri Ritzau.

Poliția norvegiană a transmis sâmbătă că investighează posibile apariții de drone în apropierea bazei aeriene Oerland din centrul Norvegiei, baza principală a avioanelor de vânătoare F-35 ale Norvegiei.

„Gărzile de la bază au făcut mai multe observații în afara perimetrului bazei sâmbătă dimineața”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al comandamentului comun al Forțelor Armate Norvegiene.

Decizia anunțată de Guvernul de la Copenhaga

Danemarca va interzice săptămâna viitoare orice zbor al dronelor civile pe teritoriul său pentru securitatea summit-ului european de la Copenhaga la care vor participa liderii țărilor UE.

„De luni până vineri, închidem spațiul aerian danez pentru toate zborurile dronelor civile. În acest fel, eliminăm riscul ca dronele inamice să fie confundate cu drone care zboară legal sau invers”, a declarat ministrul Transporturilor, Thomas Danielsen.

Aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat din regiunea nordică, a fost închis pentru câteva ore luni seara, după ce mai multe drone de mari dimensiuni au fost observate în spațiul său aerian. Cinci aeroporturi mai mici, atât civile, cât și militare, au fost, de asemenea, închise temporar în zilele următoare.

Autoritățile daneze au calificat aceste incursiuni drept atacuri hibride, iar prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat la începutul acestei săptămâni că este vorba de „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”.