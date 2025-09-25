Este vorba de un „atac hibrid”. Primele concluzii ale Danemarcei după ce drone neidentificate au închis mai multe aeroporturi din țară, în ultima săptămână

În spatele dronelor care au perturbat spațiul aerian al Danemarcei în ultima săptămână se află un „actor profesionist”, a declarat, joi, ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen. El a calificat incidentele drept „atacuri hibride”, potrivit BBC.

Autoritățile din Danemarca au susținut joi o conferință de presă despre incidentele recente din spațiul său aerian. Aeroportul Aalborg din nordul țării a fost închis azi după ce în spațiul său aerian au fost observate drone neautorizate. Tot azi, alte trei aeroporturi mai mici din sudul țării, Esbjerg, Sonderborg și Skrydstrup, au raportat activitate cu drone, însă nu au fost închise.

Un incident similar a avut loc și luni pe aeroportul din Copenhaga, care a fost nevoit să se închidă din cauza unei incursiuni a unei drone, pe care prim-ministrul a descris-o drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii daneze de până acum”.

Incidentele hibride „vor continua”, au avertizat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, și ministrul Justiției, Peter Hummelgaard, în conferința de presă de joi.

În spatele incidentelor se află un „actor profesionist”

Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a insistat că nu a existat o amenințare militară directă împotriva Danemarcei. El a subliniat însă că în spatele dronelor se află un „actor profesionist”.

„Nu există nicio îndoială că totul indică faptul că este vorba despre operațiunea unui actor profesionist, având în vedere că este vorba despre o operațiune sistematică, desfășurată în atât de multe locații, practic în același timp. Aș defini acest lucru ca un atac hibrid, care utilizează diferite tipuri de drone”, a declarat ministrul.

La rândul său, ministrul Justiției Peter Hummelgaard a avertizat că incidentele par să aibă scopul de a „testa limitele și de a crea teamă”, iar „amenințarea atacurilor hibride este ceva care va rămâne”.

Ambii miniștri au avertizat că natura incidentelor face „complet nesustenabilă” scoaterea periodică din funcțiune a infrastructurii daneze și s-au angajat să intensifice măsurile de apărare ale țării împotriva dronelor.

Oficialii au fost criticați în special pentru decizia de a nu doborî dronele, în special deasupra bazei aeriene Skrydstrup, care găzduiește avioane de vânătoare F-35, argumentând că aceasta s-a bazat pe evaluarea operațională din acel moment, dar au recunoscut că trebuie să îmbunătățească modul de răspuns la incidentele cu drone.

Guvernul va încerca să dobândească „capacități îmbunătățite” pentru a face față amenințării emergente și va actualiza legislația pentru a permite proprietarilor de infrastructură să doboare mai ușor dronele, au mai anunțat cei doi miniștri.

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, miniștrii afirmă, de asemenea, că în prezent nu există dovezi care să lege atacurile de Rusia, deși menționează în treacăt alte incidente din Europa care au fost atribuite Rusiei și spun că incidentele ar putea avea ca scop subminarea sprijinului Danemarcei pentru Ucraina.

După incidentul de la aeroportul din Copenhanga, Rusia a negat că a fost implicată.

Danemarca analizează invocarea Articolului 4 al NATO

Danemarca ia în considerare solicitarea de negocieri în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO, dar nu a luat încă o decizie, așa cum au făcut Polonia și Estonia în ultimele săptămâni, afirmă ministrul Apărării.

Posibilitatea invocării Articolului 4 este în curs de analiză și există un dialog activ cu UE și NATO în acest sens, a confirmat ministrul Troels Lund Poulsen.

Există o anumită urgență în rezolvarea crizei dronelor, deoarece Copenhaga urmează să găzduiască liderii UE miercurea viitoare. Operațiunea de securitate va fi „foarte, foarte amplă”, spun oficialii.

În urma incidentelor de joi, Poliția Națională Daneză a ridicat nivelul de criză, iar personalul său operațional național (NOST) va lucra non-stop. NOST se reunește de obicei atunci când au loc incidente majore în Danemarca. Șeful poliției Thorkild Foged spune că NOST va intensifica cooperarea cu autoritățile de securitate, precum și cu sectoarele energiei și transporturilor.