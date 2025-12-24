Observația lui Cristian Tudor Popescu despre „vocea României în lume”, după interviul lui Nicușor Dan acordat Politico

Cristian Tudor Popescu, la Gala de decernare a premiilor UCIN, la Opera Națională din București, pe 25 septembrie 2023. FOTO: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„În sfârșit, primul gest de politică externă hotărât și clar al președintelui Dan”, a reacționat miercuri scriitorul și gazatarul Cristian Tudor Popescu, în contextul recentului interviu acordat de șeful statului prestigioasei publicații Politico. „După mai rău de 10 ani, vocea României se face auzită în Europa și în lume”, consideră jurnalistul.

„E prima dată de la reinstalarea rechinului imobiliar la Casa Albă, când aud un șef de stat rostind cuvântul «morală»”, notează CTP, după ce Nicușor Dan a spus, pentru publicația de la Bruxelles, în interviul difuzat luni, că „Lumea s-a schimbat” și că „Am trecut de la – într-un anume sens – o cale morală de a face lucrurile, la un mod pragmatic și economic de a acționa”.

„Într-adevăr, politica occidentală postbelică a fost mult mai democratică. La ONU, în UE, în NATO, țările mici au avut drept la cuvânt, la vot și chiar la veto. Statele Unite au ajutat multe țări subdezvoltate, au încercat să le deschidă un drum spre democrație, au apărat Europa de pericolul rusesc. Toate acestea țin de morală. Or, Trump, cel ce distruge această ordine mondială ca un buldozer turbat, amicul și clientul lui Jepfrey Epstein, este un ins amoral”, mai spune gazetarul, într-o postare publicată pe pagina lui de Facebook și intitulată „Se aude vocea României”.

Cristian Tudor Popescu mai remarcă și faptul că tentativele administrației Trump de „a rupe UE” sunt „expuse ca atare”, după ce șeful statului a declarat, în interviu, că „e ok ca politicienii americani să-și exprime opiniile. Dar e o problemă dacă SUA încearcă să influențeze politica europeană în mod nedemocratic – de pildă, plătind mass media europene, așa cum o fac rușii”.

Gazetarul consideră, de asemenea, că Nicușor Dan „nu-și face iluzii în legătură cu îndelung terfelitul cuvânt «pace»”, pe fondul negocierilor intense din ultima perioadă privind ajungerea la un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

Cristian Tudor Popescu remarcă și declarația făcută de Nicușor Dan privind sprijinirea fermă, în continuare, a Ucrainei.

„Dan este de acord cu Zelenski că Trump trebuie să crească presiunea asupra lui Putin. El consideră că sancțiunile asupra Lukoil și Rosneft sunt «extrem de puternice». Și salută noua disponibilitate a SUA de a oferi Ucrainei garanții de securitate tip NATO. Președintele României este fără rezerve de partea Ucrainei. (…) După mai rău de 10 ani, vocea României se face auzită în Europa și în lume”, conchide gazetarul.

Ce a declarat Nicușor Dan pentru Politico

În interviul acordat publicației de la Bruxelles, președintele Dan a vorbit despre dificultățile relației dintre Europa și SUA, despre șansele de pace din Ucraina și despre corupția din România. Nicușor Dan a admis că lentoarea Europei, observată de Donald Trump, este o realitate.

Șeful statului a observat că argumentele economice sunt mai importante decât cele morale în lumea dominată de președintele SUA Donald Trump, a scris Politico.

Nicușor Dan a afirmat, în interviu, că Europa și SUA sunt aliați naturali, deoarece împărtășesc mai multe valori decât alte regiuni ale lumii. El consideră că „un parteneriat adecvat” va fi posibil, „în viitorul (pe termen) mediu”. Dar, deocamdată, „ne aflăm într-o perioadă de tranziție în care trebuie să ne înțelegem mai bine unul pe celălalt”, a spus președintele român.