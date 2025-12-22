Nicușor Dan crede că Trump are dreptate într-o apreciere importantă legată de Europa, dar îi transmite președintelui SUA și unde ar fi „o problemă”

Nicușor Dan admite că lentoarea Europei, observată de Donald Trump, este o realitate. În același timp, președintele României spune și ce nu ar fi acceptabil din partea SUA. În interviul acordat site-ului Politico, președintele României a vorbit despre dificultățile relației dintre Europa și SUA, despre șansele de pace din Ucraina și despre corupția din România.

Nicușor Dan a observat că argumentele economice sunt mai importante decât cele morale în lumea dominată de președintele SUA Donald Trump, scrie Politico, care l-a intervievat zilele trecute pe președinte.

„Lumea s-a schimbat”, a spus Nicușor Dan în interviul acordat Politico la Bruxelles. „Am trecut de la un mod – într-un anumit sens – moral de a face lucrurile la unul foarte pragmatic și economic”, a spus el.

Liderii UE înțeleg acest lucru, a spus el, și își concentrează acum atenția asupra dezvoltării de strategii practice pentru a face față noii realități.

În acest context, centriștii vor trebui să țină cont de eforturile administrației de a susține forțele naționaliste de dreapta europene, în contextul în care Statele Unite încearcă să schimbe direcția UE.

Unde este Nicușor Dan de acord cu Trump

Chestionat de jurnaliști, președintele a observat că Donald Trump a avut „un pic” de dreptate atunci când a spus că liderii Europei sunt „slabi”, într-un interviu acordat tot Politico săptămânile trecute.

„Da”, a răspuns Dan, există „un pic” de adevăr în evaluarea lui Trump. Europa poate fi prea lentă în luarea deciziilor.

De exemplu, a spus el, a fost nevoie de luni de discuții și de un summit tensionat la Bruxelles săptămâna trecută, care s-a încheiat la ora 3 dimineața, pentru a se ajunge la un acord privind finanțarea Ucrainei. Dar – și acest lucru este esențial – chiar și o UE divizată a luat în cele din urmă „decizia importantă”, a spus președintele.

În schimb, spune că ar fi o „problemă” dacă SUA ar acționa nondemocratic în Europa

Oficialii administrației, precum vicepreședintele JD Vance, au criticat anularea alegerilor de anul trecut din România, iar noua Strategie de Securitate Națională a Casei Albe a sugerat că SUA vor încerca să modeleze politica europeană în conformitate cu agenda MAGA.

În interviul acordat Politico, Nicușor Dan a spus că este „în regulă” ca politicienii americani să-și exprime opiniile.

Dar, a avertizat el, ar fi o „problemă” dacă SUA ar încerca să „influențeze” politica „ în mod nedemocratic” – de exemplu, plătind mass-media din țările europene „așa cum fac rușii”.

În strategia publicată luna trecută, Casa Albă a subliniat că SUA ar trebui să „cultive rezistența față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene”.

„America încurajează aliații săi politici din Europa să promoveze această renaștere a spiritului, iar influența crescândă a partidelor patriotice europene oferă într-adevăr motive de mare optimism”, se afirmă în strategie.

„Diplomația americană ar trebui să continue să apere democrația autentică, libertatea de exprimare și celebrarea fără rezerve a caracterului și istoriei individuale ale națiunilor europene”, se afirmă în strategie.

„O perioadă de tranziție” a relațiilor SUA-Europa

Interviul cu președintele a insistat pe relația cu SUA, abordând inclusiv recentul anunț privind retragerea a 800 de soldați americani din România, care a stârnit îngrijorare la București.

Nicușor Dan a subliniat că Europa și Statele Unite sunt aliați naturali, deoarece împărtășesc mai multe valori decât alte regiuni ale lumii, scrie Politico.

El a spus că „un parteneriat adecvat” va fi posibil „pe termen mediu”.

Dar, deocamdată, a admis el, „ne aflăm într-un fel de perioadă de tranziție în care trebuie să ne înțelegem mai bine unii pe alții”.

Președintele nu crede că Putin se grăbește spre pace

Președintele a discutat și despre șansele discuțiilor pentru încheierea războiului din Ucraina, reiterând convingerea sa că Rusia nu este gata de compromisuri.

Potrivit Politico, Nicușor Dan crede că sfârșitul războiului este încă departe, în ciuda presiunilor lui Trump pentru un armistițiu.

„Sunt mai pesimist decât optimist pe termen scurt”, a spus el. Tabăra lui Putin nu pare să dorească pacea: „Ei cred că o pace peste două, trei luni va fi mai bună pentru ei decât o pace acum. Așa că vor lupta în continuare – pentru că au înregistrat unele progrese mici pe front”, a spus președintele României.

Nicușor Dan a observat că sancțiunile „extrem de puternice” impuse recent de Trump companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil sunt deja de ajutor.

El a salutat, de asemenea, angajamentul lui Trump pentru pace și noua deschidere a Americii de a oferi garanții de securitate pentru a susține un acord final.

În același timp, șeful statului român a sugerat ce așteaptă de la procesul de pace.

„Orice fel de pace în care agresorul este recompensat într-un anumit sens nu este bună pentru Europa și pentru securitatea viitoare a lumii”, a spus Dan. „Dar decizia pentru pace este doar pe umerii Ucrainei. Ei suferă atât de mult, încât nu îi putem învinovăți pentru orice decizie pe care o vor lua”, a adăugat președintele.

„Suntem siguri că dronele nu au fost trimise intenționat pe teritoriul nostru”

În interviu, Nicușor Dan a abordat și problema dronelor rusești ajunse în spațiul aerian al României.

România joacă un rol esențial ca centru operațional pentru transferul de provizii către Ucraina. Soldații ucraineni se antrenează în România și colaborează deja cu Bulgaria și Turcia pentru deminarea Mării Negre, a spus Dan.

Între timp, dronele rusești au încălcat spațiul aerian românesc de mai multe ori de la începutul războiului pe scară largă, iar un sat de la granița cu Ucraina a trebuit să fie evacuat recent, când dronele au incendiat vas ucrainean care transporta gaz.

Dan, scrie Politico, a minimalizat amenințarea.

„Am avut câteva drone. Suntem siguri că nu au fost trimise intenționat pe teritoriul nostru”, a spus el.

„Încercăm să le spunem oamenilor noștri că nu sunt deloc în pericol”, a adăugat el. Cu toate acestea, România își mărește cheltuielile militare pentru a descuraja Rusia.

Problema corupției

În discuția cu jurnaliștii Politico, Dan a vorbit și despre problema corupției, care face la ora actuală subiectul dezbaterilor în România, după documentarul Recorder pe această temă, reacțiile magistraților și protestele de stradă.

„În ceea ce privește marile probleme ale societății, începând cu corupția, nu am făcut prea multe”, a mărturisit Dan. El a afirmat că acest lucru se va schimba.

„Oamenii din vârf lucrează pentru mici rețele de interese, în loc să lucreze pentru binele public”, a mai spus președintele în interviu.

Rusia și alegerile anulate

Nicușor Dan a mai afirmat că statul nu a făcut încă suficient pentru a explica alegătorilor de ce alegerile de anul trecut au fost anulate.

Mai multe detalii vor fi prezentate într-un raport așteptat în următoarele două luni, a spus el, potrivit Politico – o asigurare oferită în mod repetat în ultimele săptămâni.

Președintele a spus că România a fost ținta Moscovei timp de un deceniu, iar alți lideri europeni i-au spus că acum suferă de pe urma unor campanii asemănătoare de dezinformare, precum și de sabotaj.

Nimeni nu are un răspuns la torentul de știri false online, a spus el.

„Am discutat cu liderii unor țări mai avansate decât noi și cred că nimeni nu are un răspuns complet”, a spus el. „Dacă ai acest tip de informații și ele ajung la jumătate de milion de oameni, chiar dacă a doua zi spui că erau false, ai pierdut deja”, a spus Dan.

UE „este o democrație. Este păcat că oamenii nu simt asta în mod direct”

În interviu, șeful statului a discutat de asemenea despre strategia sa pentru învingerea populismului.

Dan, care l-a învins pe liderul AUR, George Simion, în alegerile prezidențiale din luna mai, crede că propria sa echipă trebuie să se apropie mai mult de oameni pentru a învinge populismul, scrie Politico.

Președintele, mai scrie Politico, își dorește de asemenea ca politicienii din Europa să înceteze să dea vina pe Bruxelles pentru toate politicile nepopulare, deoarece acest lucru nu face decât să alimenteze cauzele populiste.

În interviu, Dan a spus că a învățat că politica UE este, de fapt, un proces democratic, în care diferite țări membre își prezintă propriile idei.

„Cu experiența mea de șase luni, pot spune că este o dezbatere destul de aprinsă”, a spus el. „Nu există un stăpân birocratic care să aranjeze lucrurile. Este o democrație. Este păcat că oamenii nu simt asta în mod direct”, a insistat el.