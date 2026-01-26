OFICIAL Depunerea situațiilor financiare anuale 2026. Atenție să nu-ți declare ANAF firma inactivă. Termene și amenzi aplicabile

Firmele au obligația de a întocmi și depune situațiile financiare anuale pentru anul 2025 până la 2 iunie 2026, conform unui ordin al Finanțelor publicat în Monitorul Oficial. Totodată, Legea nr. 239/2025 a stabilit că începând cu 1 ianuarie 2026, nedepunerea acestora în termen de 5 luni de la data-limită poate duce la declararea firmei ca inactivă fiscal.

