Oficiali bulgari demiși după ce au cerut mită de la convoiul care transporta echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams. Au folosit și Google Translate

Doi angajați ai agenției executive bulgare pentru administrarea transportului rutier au fost demiși, luni, fiind acuzați că au cerut mită din partea șoferilor care transportau echipamentele pentru concertul artistului britanic Robbie Williams de la Sofia, potrivit AFP și Novinite.

Autovehiculele implicate sunt înmatriculate în Regatul Unit și transportau echipamente esențiale pentru concertul susținut de Robbie Williams duminică pe Stadiul Național Vasil Levski, unde solistul britanic a cântat în fața a 40.000 de persoane.

Incidentul a avut loc joi, în apropiere de capitala bulgară, unde ofițerii de transport le-au cerut șoferilor britanici 500 de euro mită în timpul unui control rutier de rutină. Cei doi au apelat la Google Translate când au văzut că șoferii nu înțeleg solicitarea, a declarat comisarul de poliție Lyubomir Nikolov într-o conferință de presă.

„I-au rugat chiar și pe cei care nu aveau numerar să meargă la un bancomat”, a adăugat comisarul.

Postul național de radio al Bulgariei a relatat că șoferii au alertat atât Ministerul de Interne din Bulgaria, cât și ambasada britanică, ceea ce a dus la reținerea celor doi ofițeri de transport, duminică, pentru 72 de ore.

Ministrul bulgar al transporturilor, Grozdan Karadzhov, a declarat pentru presa locală că ofițerii în cauză, ambii cu vechime, au fost concediați după cele întâmplate.

„Robbie Williams este mai eficient în combaterea corupției decât instituțiile bulgare”, a glumit un internaut din Bulgaria, pe care AFP o descrie drept cea mai săracă țară din Uniunea Europeană.

Robbie Williams, cântăreț și compozitor britanic în vârstă de 51 de ani, cunoscut pentru hituri precum „Rock DJ”, „Come Undone” și „Angels”, a cântat duminică seară la Sofia, în cadrul turneului său „Britpop”.