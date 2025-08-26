Oficialii japonezi s-au înclinat și și-au cerut scuze la mormântul unui om acuzat pe nedrept într-un dosar economic

Reprezentanți ai Poliției și Procuraturii, la mormântul omului acuzat pe nedrept de ilegalități. FOTO: STR / AFP / Profimedia

Acuzat pe nedrept de export ilegal de mașini industriale, Shizuo Aishima a murit în închisoare, înainte de a-și dovedi nevinovăția, scrie BBC. Prin gestul făcut la mormânt, autoritățile au dorit să repare această eroare.

Mai mulți oficiali japonezi s-au înclinat și au depus flori la mormântul unui om de afaceri pentru a-și cere scuze că l-au acuzat pe nedrept de exportul ilegal de mașini industriale.

Shizuo Aishima și alți trei directori au fost arestați pentru exporturi ilegale în martie 2020. El a murit de cancer la stomac în februarie 2021, cu cinci luni înainte ca acuzațiile să fie retrase.

Familia sa s-a deplasat luni la mormântul său din Yokohama pentru a accepta scuzele. Cu toate acestea, soția sa a declarat că nu poate ierta persoanele responsabile de acuzații.

Acuzațiile au avut la origine exportul de uscătoare cu pulverizare, un aparat care poate transforma lichidele în pulbere și care poate fi utilizat în scopuri militare.

Compania a declarat că activitatea sa nu era supusă restricțiilor de export. Procurorii au retras acuzațiile în iulie 2021, invocând „îndoieli” cu privire la vinovăția acuzatului.

„Ne cerem scuze sincer pentru încălcarea gravă a drepturilor omului cauzată de solicitarea ilegală a detenției sale și de intentarea unui proces, precum și pentru privarea lui Aishima de posibilitatea de a beneficia de tratament medical prin respingerea nejustificată a cererii sale de eliberare pe cauțiune”, a declarat procurorul Hiroshi Ichikawa.

Aishima a depus opt cereri de eliberare pe cauțiune, toate fiind respinse.

Compania lui Aishima a intentat un proces pentru daune în fața unui tribunal din Tokyo în septembrie 2021, care a decis că acuzațiile erau ilegale și a dispus acordarea unei despăgubiri de 166 de milioane de yeni (1,12 milioane de dolari).

Departamentul de Poliție Metropolitană din Tokyo și Parchetul Districtual din Tokyo nu au contestat hotărârea judecătorească care le-a obligat să plătească despăgubiri. Hotărârea a devenit definitivă la 11 iunie.

De asemenea, autoritățile au investigat cauza acuzației eronate. Cu toate acestea, familiile celor acuzați pe nedrept au declarat că nu s-a reușit stabilirea cauzei reale a erorii și că pedepsele recomandate erau prea ușoare.