Oficialii palestinieni au pornit o campanie în Europa: „Sunt 34 de țări care nu au recunoscut încă Palestina”

Autoritatea Palestiniană își va trimite reprezentanții în mai multe țări europene, pentru a le convinge să recunoască statul Palestina, a declarat fostul premier Mohammad Shtayyeh, în prezent emisar al președintelui Autorității, Mahmoud Abbas.

După o întrevedere cu ministrul elvețian de externe, Ignazio Cassis, Shtayyeh a declarat miercuri presei, la sediul ONU din Geneva, că urmează să meargă în Olanda și Austria, pentru demersuri similare. O altă delegație va ajunge în țările baltice, iar Abbas – în Italia și Germania, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Marea Britanie, Australia, Canada și Portugalia au recunoscut oficial statul palestinian în 21 septembrie, iar după o zi au făcut același pas și alte țări, inclusiv Franța.

Israelul a condamnat aceste decizii și a amenințat că va reacționa prin extinderea colonizării evreiești în Cisiordania ocupată.

„Există deci 34 de țări care nu au recunoscut încă Palestina. Suntem pur și simplu în contact cu aceste țări pentru a le îndemna să treacă la fapte și să se alăture țărilor care recunosc Palestina, nu celor care nu o recunosc”, a arătat Shtayyeh.

El a apreciat că rolul Elveției este „important și crucial”, deoarece acolo se află sediile agențiilor ONU, iar țara este depozitara Convențiilor de la Geneva.

În Elveția, ca de obicei, referendum

Marți, o coaliție a societății civile cu mai multe organizații neguvernamentale și cu politicieni a lansat oficial o inițiativă populară în Elveția, pentru recunoașterea statului palestinian.

Dacă va reuși să strângă 100.000 de semnături în 18 luni, va urma un referendum prin care elvețienii vor decide în această chestiune, iar rezultatul va fi obligatoriu pentru autorități dacă se întrunește majoritatea electoratului și majoritatea celor 26 de cantoane.

Textul propus cere înscrierea în Constituția federală a recunoașterii „Palestinei ca stat suveran și independent”.