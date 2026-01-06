Oficialul american care a jucat un rol central în strategia anti-Maduro și tandemul care pleda în fața lui Trump pentru escaladare

Marco Rubio, șef al diplomației americane și consilier al lui Trump pe probleme de securitate națională, a petrecut luni de zile alături de adjunctul șefului de cabinet al președintelui, Stephen Miller, pentru elaborarea strategiei referitoare la Venezuela și Nicolas Maduro, spun sursele CNN.

În tot acest timp, Rubio a fost rareori departe de Trump. Când se află la Washington, secretarul de stat al SUA își petrece cea mai mare parte a timpului la Casa Albă, pe care o folosește ca bază de operațiuni. Timpul său la Departamentul de Stat se rezumă în general doar la întâlniri bilaterale. A stat multe weekenduri în Florida, alături de președinte, și a evitat călătoriile în străinătate, preferând să îl trimită pe adjunctul său.

Ca în cazul multora dintre prioritățile de politică externă ale actualei administrații, discuțiile despre cum ar trebui condusă Venezuela sunt purtate în general de un grup restrâns de consilieri de încredere, cum sunt Rubio și Miller.

În timp ce administrația se pregătea pentru o Venezuela post-Maduro, planificarea pentru «ziua de după» a avut loc într-o mare măsură în biroul lui Miller de la Casa Albă, spun sursele CNN. Locația este neobișnuită pentru acest tip de planificare, având în vedere că aria de responsabilitate a lui Miller este axată pe politici interne, dar a fost aleasă datorită relației strânse dintre el și Rubio, dar și din dorința de a ține cercul restrâns, într-o administrație precaută în privința scurgerilor de informații.

Deși abordarea lui Rubio față de Venezuela s-a concentrat pe intensificarea presiunii economice, politice și, în cele din urmă, militare asupra guvernului lui Maduro, Miller vedea inițial Venezuela ca pe o locație potrivită pentru deportări. În final, Miller a ajuns la concluzia că a-l viza pe Maduro ca traficant de droguri care susține un cartel criminal a ajutat SUA mai mult decât o menținere a relațiilor în scopuri de imigrare, au mai spus sursele.

Tandemul Rubio-Miler pleda pentru escaladarea acțiunilor anti-Maduro

Potrivit surselor, cei doi au colaborat îndeaproape pe parcursul negocierilor cu ușile închise privind cea mai bună abordare a dosarului și au acționat în tandem în ceea ce privește unele dintre cele mai presante decizii luate de Casa Albă – inclusiv în negocierile referitoare la atacurile asupra ambarcațiuniunilor acuzate că sunt implicate în traficul de droguri și la crearea unei prezențe militare masive în regiune.

Atitudinea intransigentă a celor doi a avut de multe ori câștig de cauză în fața altor oficiali de rang înalt în conversațiile cu Trump despre cum ar trebui abordată Venezuela. Este util, spun sursele, că amândoi se bucură de încrederea deplină a președintelui și au fost foarte convingători în apelurile de escaladare a acțiunilor anti-Maduro.

În acest moment, Marco Rubio este vârful de lance. Începând de sâmbătă, după capturarea lui Maduro, a avut mai multe conversații telefonice cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, conform unui oficial de la Casa Albă. Trump a precizat pentru NBC că aceștia discută în spaniolă, o limbă pe care actualul șef al diplomației americane o vorbește fluent.

O explicație pentru antipatia lui Rubio față de Maduro

Sursele care au vorbit cu CNN au declarat că antipatia profundă pe care i-o poartă Rubio lui Maduro se trage din formarea sa personală și politică din sudul Floridei, unde trăiesc mii de imigranți venezueleni care au fugit de regimul Maduro.

„Nu este viziunea neoconservatoare agresivă a lui McCain, ci opinia că în curtea noastră nu ar trebui să fie comunism, iar un traficant de droguri totalitar nu ar trebui să poată influența viețile a mii de americani”, a declarat o sursă.

„Aproape 100% dintre locuitorii din Miami care provin fie din Cuba, fie din Venezuela, fie din Nicaragua, caută cu toții libertatea. Așa că sunt sigur că acest lucru l-a influențat”, a declara luna trecută Carlos Gimenez, congresmen republican din Florida.

Rubio „este fiul unor părinți cubanezi. Așadar, înțelege asta, simte această problemă, iar această problemă este simțită în același mod și de venezuelenii care se află acolo, și de nicaraguanii care se află acolo”, a mai spus Gimenez.