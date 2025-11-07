Olanda e gata să cedeze în disputa cu China privind preluarea producătorului de cipuri Nexperia și îi cere să reia exporturile

Guvernul olandez este pregătit să suspende ordonanța prin care a preluat controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, dacă China va relua exporturile de cipuri esențiale, a relatat vineri agenția Bloomberg, citată de Reuters.

Potrivit surselor Bloomberg familiare cu discuțiile, Olanda este dispusă să suspende decretul ministerial chiar de săptămâna viitoare, dacă livrările vor fi reluate și verificate în zilele următoare.

Vincent Karremans, ministrul olandez al economiei, a declarat joi că este încrezător că cipurile produse de Nexperia vor ajunge la clienții din Europa și din restul lumii în zilele următoare.

„Având în vedere caracterul constructiv al discuțiilor noastre cu autoritățile chineze, Țările de Jos au încredere că livrarea de cipuri din China către Europa și restul lumii va ajunge la clienții Nexperia în zilele următoare”, a declarat Karremans într-un comunicat remis presei.

Decizia Olandei care a înfuriat China

Guvernul olandez a anunțat pe 13 octombrie că a decis să preia controlul timp de un an asupra Nexperia, o subsidiară cu sediul în Olanda a companiei chineze Wingtech Technology.

Intervenția a oferit statului olandez dreptul de a bloca sau modifica decizii esențiale, inclusiv relocarea unor părți ale companiei sau demiterea directorilor, pentru o perioadă de până la un an.

Nexperia este specializată în producția pe scară largă de cipuri utilizate în industria auto, în electronicele de larg consum și în alte sectoare, fiind esențială pentru menținerea lanțurilor de aprovizionare tehnologice ale Europei.

Guvernul Olandei, care a descris măsura ca fiind „cu totul excepțională”, a spus că aceasta a fost luată după ce ministerul economiei a observat „semnale recente și acute privind deficiențe grave de guvernanță și acțiuni” în cadrul Nexperia. Executivul de la Haga a declarat că mutarea este menită să asigure că aprovizionarea cu cipurile Nexperia rămâne suficientă în Europa.

Beijingul a interzis exportul de cipuri Nexperia

Drept răspuns, guvernul de la Beijing a ripostat prin interzicerea exportului de cipuri produse de Nexperia în China, unde compania are una dintre cele mai mari fabrici ale sale, cu o suprafață totală de peste 80.000 de metri pătrați.

Riposta Chinei a provocat, în parte, exact situația de care se temea guvernul olandez.

De exemplu, Volkswagen a menționat direct penuria de cipuri Nexperia în decizia sa din octombrie de a suspenda temporar producția mai multor modele populare, precum Golf, Tiguan, Touran și Tayron, fabricate la marea sa uzină din Wolfsburg.

Criza a afectat de asemenea și alți producători auto europeni și a exacerbat problemele cu lanțurile de aprovizionare care nu au fost pe deplin rezolvate după pandemia de COVID-19 și care s-au confruntat cu noi turbulențe din cauza taxelor vamale impuse de Statele Unite anul acesta.

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile a declarat recent că producătorii auto s-au bazat pe rezervele tot mai reduse pentru a menține uzinele în funcțiune, iar unele fac pregătiri pentru opriri ale producției.