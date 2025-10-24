Volkswagen încearcă să liniștească spiritele după ce a anunțat că va opri producția pentru emblematicul său model Golf

Tehnicieni ai uzinei Volkswagen din Wolfsburg lucrând la carcasa unui autoturism, FOTO: Karsten Thielker / imageBROKER / Profimedia Images

Volkswagen a anunțat vineri va produce totuși conform programului obișnuit în uzinele sale din Germania, până la sfârșitul lunii, în timp ce încearcă să-și protejeze lanțurile de aprovizionare de efectele unei dispute legate de producătorul olandez de cipuri Nexperia, care va duce la oprirea temporară a producției pentru emblematicul său model Golf și alte autoturisme, relatează Reuters.

O interdicție de export impusă de China asupra cipurilor produse de compania Nexperia a zguduit lanțurile de aprovizionare din sectorul auto și din alte industrii, determinând companiile să caute alternative, în contextul în care persistă întrebări privind cât vor mai rezista stocurile existente.

Potrivit unui comunicat remis vineri, producția din uzinele germane ale Volkswagen este asigurată până joi, 30 octombrie, inclusiv. Ziua următoare este o sărbătoare legală în unele părți ale Germaniei, inclusiv în landurile în care se află fabricile Volkswagen din Wolfsburg, unde sunt produse autoturismele Golf, și Zwickau.

O sursă a declarat pentru Reuters cu o zi în urmă că producția din principala uzină din Wolfsburg va continua conform planului săptămâna viitoare, dar că există incertitudini dincolo de acea perioadă.

„Și în toate celelalte unități de producție germane ale Grupului Volkswagen, activitatea pentru săptămâna viitoare este, de asemenea, asigurată în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt al Volkswagen.

Grupul Volkswagen include producătorii de automobile de lux Porsche și Audi, precum și mărcile Skoda și Seat.

„Nu se pot exclude în totalitate posibile efecte pe termen scurt asupra rețelei de producție a Grupului Volkswagen”, a adăugat purtătorul de cuvânt, menționând că firma analizează opțiuni alternative de aprovizionare și se află în contact cu potențiali furnizori.

Vizate de oprirea producției sunt mașinile Golf și alte modele

Noile precizări vin după ce producătorul auto german anunțase miercuri că va opri producția modelului Golf începând cu 29 octombrie, din cauza problemelor legate de aprovizionarea cu cipuri. Vizate de oprirea producției pentru cel puțin alte trei modele, inclusiv Tiguan, Touran și Tayron, fabricate tot la uzina Volkswagen din Wolfsburg.

Compania nu a estimat cât ar putea dura oprirea temporară a producției.

Volkswagen Golf a fost mult timp cea mai bine vândută mașină din Europa, însă în ultimii ani a pierdut locul fruntaș. În 2024 Dacia Sandero a fost pe primul loc, Renault Clio pe doi, iar VW Golf, pe trei, cu 215.000 de mașini. În cei mai buni ani, vânzările Golf au trecut de 400.000 de unități.

În august, datele JATO arătau că Golf a fost pe locul 10 la vânzări în topul tuturor mașinilor noi din Europa, cu un total de 10.000 de mașini.

Criza care a afectat Volkswagen și alți producători auto europeni a apărut din cauza blocării livrărilor de microcipuri de la compania Nexperia, după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra companiei din Olanda, care este deținută însă de o firmă mai mare din China.

Guvernul olandez a declarat pe 13 octombrie că a luat această măsură, pe care a descris-o ca fiind „cu totul excepțională”, după ce a observat „semnale recente și acute privind deficiențe grave de guvernanță și acțiuni” în cadrul Nexperia.

Drept răspuns, guvernul de la Beijing a ripostat prin interzicerea exportului de cipuri produse de Nexperia în China, unde compania cu sediul în Olanda are una dintre cele mai mari fabrici ale sale, cu o suprafață totală de peste 80.000 de metri pătrați.