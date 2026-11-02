Olanda oferă o recompensă record pentru informații despre un baron al drogurilor

Procurorii olandezi oferă o recompensă de 2 milioane de euro, un record național, pentru informații care să conducă la arestarea lui Jos Leijdekkers, un traficant de cocaină condamnat și unul dintre cei mai căutați fugari din Europa, anunță Reuters.

Parchetul din Olanda a anunțat luni recompensa, precizând că Leijdekkers este cetățean olandez și locuiește în Sierra Leone de mai mulți ani. Procurorii au solicitat extrădarea acestuia, însă Sierra Leone a refuzat să coopereze, determinând Uniunea Europeană să reducă o parte din ajutorul financiar acordat acestei țări din Africa de Vest.

Procurorii olandezi au transmis într-un comunicat că recompensa este disponibilă oricărei persoane care furnizează informația decisivă ce duce la arestarea lui Leijdekkers. Aceștia au adăugat că Leijdekkers, cunoscut în Olanda sub numele de „Bolle Jos” (Jos cel rotofei), este un personaj-cheie în traficul internațional de cocaină.

Potrivit poliției olandeze, Leijdekkers folosește și numele de Omar Sherrif în Sierra Leone.

De beloning voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Jos Leijdekkers is door @Het_OM verhoogd tot 2 miljoen euro. Lees meer: https://t.co/F4qvbHcTil https://t.co/V6kgRNCpPm — Politie Landelijke Opsporing en Interventies (@Pol_Ops_Int) November 2, 2026

Traficantul de droguri a fost condamnat la peste 100 de ani de închisoare

Bărbatul în vârstă de 35 de ani a fost condamnat anul trecut, în lipsă, de o instanță olandeză la 24 de ani de închisoare pentru introducerea ilegală în țară a peste 7 tone de cocaină.

Acesta este vizat de asemenea de mai multe anchete ale poliției olandeze aflate în desfășurare.

În Belgia vecină, o instanță l-a condamnat la 79 de ani de închisoare.

Autoritățile olandeze estimează că Leijdekkers a obținut zeci de milioane de euro din traficul de cocaină. Autoritățile au mai precizat că acesta este suspectat de asemenea de spălare de bani și de implicare în acte de violență extremă.