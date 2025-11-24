„Olandezii au crezut că au confiscat Nexperia, dar au preluat doar o clădire de birouri”: Radiografia unei crize care a zguduit din nou industria auto din Europa

O fabrică situată lângă un teren plin de buruieni din sudul industrial al Chinei a devenit un punct de blocaj global pentru cipurile auto, bulversând un sector care asigura cu doar câțiva ani în urmă că nu va mai fi lovit din nou de perturbări ale lanțului de aprovizionare, relatează Reuters într-un amplu reportaj.

Producătorii auto au promis să consolideze liniile de aprovizionare după ce perturbările cauzate de epidemia de COVID-19 au afectat producția de semiconductori în 2020, iar un incendiu la o fabrică japoneză a agravat penuria un an mai târziu. Dar criza care a cuprins uzina producătorului de cipuri Nexperia a scos la iveală un unghi mort: industria nu și-a imaginat niciodată că cipurile low-tech vor deveni o pârghie pentru China împotriva Occidentului.

„Nimeni nu s-a pregătit pentru o perturbare geopolitică și încă nu sunt pregătiți”, a declarat pentru Reuters Ambrose Conroy, directorul firmei americane Seraph Consulting, specializată în consultanță pentru producătorii auto.

Guvernul olandez a preluat controlul asupra companiei Nexperia, o subsidiară cu sediul în Olanda a companiei chineze Wingtech Technology, la sfârșitul lui septembrie, invocând „semnale recente și acute privind deficiențe grave de guvernanță și acțiuni” în cadrul producătorului de cipuri.

Executivul de la Haga a declarat că mutarea este menită să asigure că aprovizionarea cu cipurile Nexperia rămâne suficientă în Europa. Beijingul a ripostat oprind exporturile de cipuri Nexperia finite, ambalate la uzina din China a companiei.

Săptămâna trecută, Olanda a renunțat la decizia de a prelua controlul asupra Nexperia, vorbind despre un „semn de bunăvoință” menit să avanseze dialogul cu China.

Cipurile Nexperia, ieftine, sunt folosite în numeroase produse

Din fabrica sa din Dongguan, Nexperia livrează semiconductori folosiți într-o o serie largă de produse pentru sectorul auto – de la frâne auto, la geamuri electrice. Fiecare cip în parte costă puțin, însă penuria a forțat companii precum Nissan, Honda și Volkswagen să reducă producția și a determinat furnizorul german Bosch să reducă orele de lucru în fabrici.

Noul reportaj Reuters arată cum dominația Chinei se extinde dincolo de tehnologia de ultimă generație și pământurile rare, până la componente banale, dar cruciale, și cum Beijingul folosește această putere pentru a paraliza producția globală. Unele detalii, inclusiv dimensiunea expunerii Bosch și dificultățile companiilor cu cerințele de a face tranzacții în yuani, nu au mai fost raportate anterior.

Deși guvernul olandez a preluat controlul asupra sediului din Nijmegen, operațiunile din China au rămas sub controlul companiei-mamă chineze a Nexperia.

„Olandezii au crezut că au confiscat Nexperia, dar au preluat doar o clădire de birouri”, a declarat pentru Reuters Li Xing, profesor de relații internaționale la Institutul Guangdong pentru Strategii Internaționale, un think tank.

„Ceea ce arată asta este că, chiar și în segmentele [de produse] medii și de jos, ei depind de China. Dacă China vrea să te prindă în mâna ei, încă poate. Nu ai nicio scăpare”, subliniază el.

Un purtător de cuvânt al Wingtech a spus, pentru Reuters, că Nexperia a devenit un lider în industrie după ce a fost cumpărată de grupul chinez în 2018. „Criza actuală arată că destrămarea companiilor internaționale dăunează lanțurilor de aprovizionare și pune în pericol industrii-cheie”, a nau spus purtătorul de cuvânt.

Ministerul Comerțului din China nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Un purtător de cuvânt al Nexperia a spus că complexitatea globală a industriei semiconductorilor a făcut dificilă anticiparea impactului geopoliticii.

Un angajat al companiei Nexperia trece prin camerele sterile ale producătorului de semiconductori (imagine ilustrativă), FOTO: David Hammersen / AFP / Profimedia Images

Cum a bulversat criza Nexperia producătorii auto europeni

Cipurile Nexperia erau considerate atât de ieftine și pe larg disponibile încât un producător auto european nu pregătea în mod normal surse alternative, a declarat pentru Reuters o sursă din cadrul unei companiii auto. Cipurile sunt „electronice foarte obișnuite, cu prețuri mici”, a spus această persoană, care – ca majoritatea celor intervievați – a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta informații sensibile.

Bosch nu avea inițial suficiente alternative pregătite, în ciuda faptului că plasa anual comenzi pentru produse Nexperia în valoare de 200 milioane de euro, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Bosch a refuzat să comenteze.

Nexperia a reluat vânzările către unii distribuitori interni la sfârșitul lui octombrie, dar a cerut plata în yuani, în loc de monedele străine folosite anterior. Schimbarea monedei a fost o încercare evidentă a afacerii chineze de a opera mai independent de sediul olandez. Două surse familiare cu situația au declarat pentru Reuters că numeroase cipuri gata de livrare s-au adunat la uzina din Dongguan pentru că aceasta nu putea procesa toate tranzacțiile în yuani.

Situația s-a ameliorat între timp.

Un purtător de cuvânt al Wingtech a spus că nu a existat un blocaj de cipuri sau probleme ale sistemului cu plățile în yuani, dar nu a detaliat.

China a permis reluarea unor exporturi Nexperia luna aceasta, după ce președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping la Busan, în Coreea de Sud. Acest lucru a venit la timp pentru Bosch și furnizorii Aumovio, ZF Group și Hella, care erau la câteva zile distanță de oprirea unor linii de producție, potrivit unei persoane informate.

Bosch, Aumovio și ZF au refuzat să comenteze. Un purtător de cuvânt al Hella a spus că au menținut stabilitatea lanțului de aprovizionare.

Când Reuters a vizitat uzina din Dongguan într-o zi lucrătoare recentă, unele jaluzele erau trase și camioane intrau și ieșeau dintr-o zonă de andocare. Zeci de scutere erau parcate afară.

Compania austriacă Melecs și furnizorul JABIL, un furnizor al Apple, au reușit să achiziționeze cipuri de la Nexperia. Ambele au folosit entități chineze, permițându-le să facă plățile în yuani, potrivit celor două surse familiare cu situația.

Un purtător de cuvânt al Melecs a refuzat să comenteze. JABIL nu a răspuns la multiple solicitări de comentarii.

Uzină Volkswagen din Emden, Germania. FOTO: Sina Schuldt / DPA / Profimedia

Producătorii auto nu au învățat lecția

Julie Boote, analistă auto la Pelham Smithers Associates din Londra, a declarat pentru Reuters că penuria de cipuri a arătat că producătorii auto nu au învățat lecțiile din șocul anterior.

„Te-ai aștepta să aibă un inventar de câteva luni pentru cipuri”, a spus ea. „Asta au spus după ultima criză”, amintește experta.

Guillaume Cartier, directorul pentru performanță al Nissan, a afirmat însă că înlocuirea lanțurilor de aprovizionare vulnerabile necesită timp.

„Știu ce îmi va spune toată lumea: ‘Ah, dar nu ați învățat din trecut’”, a declarat el pentru Reuters luna trecută. „Da, OK. Dar credeți că îți schimbi toată aprovizionarea în trei ani?”.

Penuria Nexperia a forțat Nissan să reducă producția SUV-ului Rogue, cel mai bine vândut model al său și reprezintă un risc continuu pentru acest an.

Conroy de la Seraph Consulting își sfătuiește clienții să păstreze inventar suplimentar de componente critice în regiunea în care sunt necesare. Este o schimbare costisitoare pentru o industrie care se bazează pe gestionarea inventarului „just-in-time” pentru a minimiza costurile.

Nu toți producătorii auto au fost afectați la fel de dur.

Toyota le cere furnizorilor să stocheze câteva luni de cipuri ca parte a planului de continuitate a afacerii dezvoltat după devastatorul cutremur din Japonia din 2011.

Un purtător de cuvânt al Toyota a spus că există riscuri care ar putea afecta producția de vehicule și că vor continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile.

Costul rezilienței

O altă problemă de aprovizionare a implicat modul în care cipurile sunt integrate în vehicule. Semiconductorii Nexperia sunt utilizați pe scară largă în componente precum modulele de putere, care gestionează electricitatea, și sunt adesea lipiți direct pe componente. Asta înseamnă că nu pot fi pur și simplu înlocuiți cu un alt cip, subliniază Nori Chiou, director de investiții la White Oak Capital Partners.

Acesta afirmă că orice componentă nouă a vehiculului trebuie să treacă prin testări care pot adăuga luni la procesul de asigurare a pieselor alternative. Purtătorul de cuvânt al Nexperia a spus că înlocuirea nu poate fi realizată „peste noapte”, deoarece piese care par identice pot funcționa diferit în vehicule.

Compania germană Hella ia în considerare furnizori alternativi pentru cipurile Nexperia, dar testarea și aprobările ar putea dura până la un an, mai mult decât se aștepta inițial, potrivit unei persoane din industria furnizorilor auto.

Purtătorul de cuvânt al Hella a spus că se orientează către „surse secundare deja calificate ori de câte ori este posibil” pentru a menține aprovizionarea stabilă.

„Toată lumea va începe să vorbească din nou despre construirea rezilienței, despre diversificare”, a declarat pentru Reuters Alfredo Montufar-Helu de la firma Ankura Consulting din Beijing. „Și apoi își vor da seama cât de scump este”, a subliniat el.