Olanda renunță oficial la măsura care a înfuriat China și spune că predă controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia într-un „gest de bunăvoință”

Guvernul Olandei a declarat miercuri că își suspendă intervenția la producătorul de cipuri Nexperia, după ceea ce oficialii olandezi au numit discuții constructive cu China asupra unei dispute care a dus la penurii de cipuri necesare producătorilor auto, transmite agenția Reuters.

Ministrul economiei din Olanda, Vincent Karremans, a declarat miercuri că suspendarea intervenției guvernamentale reprezintă un gest de bunăvoință și că discuțiile cu China pe acest subiect vor continua.

„Suntem optimiști în legătură cu măsurile deja adoptate de autoritățile chineze pentru a asigura aprovizionarea cu cipuri a Europei și a restului lumii”, a afirmat acesta într-o declarație remisă presei.

Informația vine după ce agenția Bloomberg, citând sub condiția anonimității surse familiare cu discuțiile dintre Olanda și China, a dezvăluit mai devreme în cursul lunii noiembrie că guvernul olandez este pregătit să suspende ordonanța prin care a preluat controlul asupra Nexperia, dacă China va relua exporturile de cipuri esențiale.

Cum a ajuns un producător de cipuri în mijlocul unei dispute între Olanda și China

Nexperia, o subsidiară cu sediul în Olanda a companiei chineze Wingtech Technology, este specializată în producția pe scară largă de cipuri utilizate în industria auto, în electronicele de larg consum și în alte sectoare, fiind esențială pentru menținerea lanțurilor de aprovizionare tehnologice ale Europei.

Guvernul olandez a anunțat pe 13 octombrie că a decis să preia controlul timp de un an asupra producătorului de cipuri. Intervenția a oferit statului olandez dreptul de a bloca sau modifica decizii esențiale, inclusiv relocarea unor părți ale companiei sau demiterea directorilor, pentru o perioadă de până la un an.

Guvernul Olandei, care a descris măsura ca fiind „cu totul excepțională”, a spus că aceasta a fost luată după ce ministerul economiei a observat „semnale recente și acute privind deficiențe grave de guvernanță și acțiuni” în cadrul Nexperia.

Executivul de la Haga a declarat că mutarea este menită să asigure că aprovizionarea cu cipurile Nexperia rămâne suficientă în Europa.

Cum a ripostat China la preluarea controlului asupra Nexperia de către Olanda

Drept răspuns, guvernul de la Beijing a ripostat prin interzicerea exportului de cipuri produse de Nexperia în China, unde compania are una dintre cele mai mari fabrici ale sale, cu o suprafață totală de peste 80.000 de metri pătrați.

Riposta Chinei a provocat, în parte, exact situația de care se temea guvernul olandez.

De exemplu, Volkswagen a menționat direct penuria de cipuri Nexperia în decizia sa din octombrie de a suspenda temporar producția mai multor modele populare, precum Golf, Tiguan, Touran și Tayron, fabricate la marea sa uzină din Wolfsburg.

Criza a afectat de asemenea și alți producători auto europeni și a exacerbat problemele cu lanțurile de aprovizionare care nu au fost pe deplin rezolvate după pandemia de COVID-19 și care s-au confruntat cu noi turbulențe din cauza taxelor vamale impuse de Statele Unite anul acesta.

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile a declarat mai devreme în cursul lunii noiembrie că producătorii auto s-au bazat pe rezervele tot mai reduse pentru a menține uzinele în funcțiune, iar unele fac pregătiri pentru opriri ale producției.





