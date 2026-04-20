Olguţa Vasilescu, despre cei care au manifestat în sprijinul lui Bolojan: Ne-au votat pe noi aceşti oameni ca să ne intereseze părerea lor?

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), susţine că social-democraţii nu au primit voturile celor care au ieșit luni seară în Piaţa Victoriei pentru a-şi manifesta susţinerea faţă de premierul Ilie Bolojan, după ce PSD a anunţat că retrage prijinul politic acordat premierului.

„Adică, ce ar trebui noi să facem, să ne temem de manifestaţiile lor şi să ne întoarcem la guvernare sau cum, că nu înţeleg? Vedeţi că e de comedie? Ce să interpretăm? Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul, de ani de zile, şi acum care ies în stradă că de ce pleacă PSD-ul de la guvernare. Că nu mai poate să stea cu Ilie Bolojan, simplu! Ne-au votat pe noi aceşti oameni, ca să ne intereseze care este părerea lor despre ce comportament politic are PSD-ul? Nu! Şi atunci…”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, luni seară, la Antena 3, întrebată dacă se teme de un val de proteste care să afecteze imaginea PSD, relatează News.ro.



Ea a mai spus că aceia care manifestează acum pentru a „chema” PSD la guvernare sunt aceiaşi care manifestau în trecut împotriva PSD, ironizându-i.



„Adică ce să ne facă nouă? Înţeleg că ei sunt acum în stradă ca să cheme la guvernare, înapoi, Partidul Social Democrat. Înainte erau în stradă ca să ne dea jos. Adică cine mai înţelege ce vor cei de la mişcarea Rezist”, a adăugat Lia Olguța Vasilescu.



Reprezentanta PSD a amintit că Piaţa Victoriei a fost în trecut plină nu doar de contestatarii, ci şi de susţinătorii PSD.



Sute de persoane s-au adunat luni seară în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului, pentru a-şi exprima susţinerea faţă de premierul Ilie Bolojan, în contextul votului intern din PSD vizând renunţarea la sprijinul pe care social-democraţii l-au acordat Guvernului condus de preşedintele PNL. Fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu a fost huiduit, fiind scos din piaţă de jandarmi.