„Oligarhul” acuzat de Elon Musk că îi blochează afacerea cu internet rupe tăcerea: „Nu ne temem”

Miliardarul indian Mukesh Ambani a declarat, prin intermediul companiei sale Reliance, că salută concurența din partea Starlink, compania lui Elon Musk, și că propriile sale servicii prin satelit așteaptă de asemenea aprobarea autorităților de la New Dehli. Aceasta este prima reacție a lui Ambani sau a companiei sale la acuzațiile lui Musk, care susține că „oligarhi” locali blochează lansarea Starlink în India, notează Reuters.

Musk, cel mai bogat om din lume, a acuzat în repetate rânduri guvernul condus de premierul Narendra Modi, dar și pe Ambani și alți oameni de afaceri locali, că încetinesc eforturile de lansare a Starlink în India, țară care în 2023 a depășit China ca populație. Piața din India numără peste un miliard de utilizatori ai internetului.

Guvernul indian a respins acuzațiile de părtinire la adresa autorităților sale de reglementare.

Declarația de vineri a Reliance, care nu îl menționează explicit pe Musk, vine cu câteva zile înainte ca Jio Platforms, divizia digitală a companiei să se listeze pe bursă. Analiștii cred că aceasta va obține o evaluare de 108 miliarde de dolari, cea mai mare din istoria Indiei.

Jio reunește operațiunile de telecomunicații ale Reliance, care are peste 530 de milioane de clienți și reprezintă un potențial concurent pentru Starlink pe piața indiană a serviciilor de internet.

„La Reliance, nu ne-am temut niciodată de concurență”, a declarat conglomeratul vineri, referindu-se la „comentariile despre Reliance și piața indiană”. Compania a precizat că declarația urmărește să „consemneze faptele în mod oficial”.

Mukesh Ambani, FOTO: Punit Paranjpe / AFP / Profimedia

Musk a sugerat că miliardarul indian este „adevăratul șef” al țării

Mesajele recente pe care Musk le-a publicat pe rețeaua „X” pe care o deține au variat de la a întreba dacă Ambani este „adevăratul șef” al Indiei până la a-l numi „prim-ministrul Ambani” și a-l întreba dacă va permite Starlink să concureze cu compania sa.

Într-un alt mesaj de luna aceasta el a scris că lansarea Starlink este blocată în India de „anumiți oligarhi, pentru a-și menține controlul monopolist și sufocant asupra poporului indian”.

Reuters notează că atacuri au reprezentat o schimbare radicală de atitudine din partea lui Musk, care are o relație publică apropiată cu prim-ministrul Narendra Modi.

Ele au loc în contextul în care guvernul de la New Delhi încearcă să atragă investiții străine și negociază un acord comercial cu Washingtonul.

Elon Musk a promis tarife mici pentru Starlink în India

India a acordat licențe de operare pentru Starlink, divizia de internet prin satelit a Jio și Eutelsat OneWeb, însă niciuna dintre aceste companii nu a obținut încă avizul de securitate necesar pentru lansarea serviciilor.

Internetul în bandă largă prin satelit ar putea contribui la conectarea a sute de milioane de indieni care încă nu au acces la internet, majoritatea locuind în zone rurale și regiuni izolate.

Musk a declarat că va oferi Starlink în India la prețuri accesibile, pentru a concura cu abonamentele de internet la preț redus ale Jio.

Tarifele mici pentru date mobile sunt strategia prin care Jio și-a construit prezența în India, iar Musk a folosit aceeași abordare și pe piețe precum Kenya, pentru a perturba activitatea operatorilor locali de telecomunicații.