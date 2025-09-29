Oligarhul Ilan Șor, declarații la televiziunea publică din Rusia după rezultatul alegerilor din Republica Moldova

„Ceea ce a avut loc ieri nu au fost alegeri, ci o numire”, a spus Ilan Șor despre ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Oligarhul condamnat la 15 ani de închisoare care a fugit din Republica Moldova și s-a refugiat la Moscova a comentat la canalul de televiziune Rossia 24 rezultatul alegerilor. „Evident că vom contesta toate rezultatele, este evident. Nu vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru că nu au fost alegeri, a fost o numire. Nu mai vorbesc despre faptul că o serie de partide pur și simplu nu au ajuns la alegeri, pentru că au fost pur și simplu eliminate”, a declarat el, potrivit Digi24.

Șor a mai spus că opoziția va apela la instanțele naționale și internaționale. De asemenea, el a mai afirmat că blocul „Pobeda” va chema locuitorii Moldovei la acțiuni de protest, care ar putea avea loc în zilele următoare.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a refuzat să înregistreze blocul „Victorie-Pobeda” ca bloc electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Unul dintre principalele motive ale refuzului a fost că formațiunea este succesoare a Partidului Șor, declarat neconstituțional.

Tot la Rossia 24, Șor a mai spus că până la 20% dintre alegători au fost intimidați în mod special pentru a nu se prezenta la alegeri.

Înainte de alegerile parlamentare, Ilan Șor a fost înregistrat în timp ce prezenta un plan prin care să poată declanșa alegeri anticipate în Republica Moldova, potrivit deschide.md.

„În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, le transmite Șor susținătorilor.

Și BBC a publicat înainte de alegeri o anchetă despre o rețea secretă finanțată de Rusia care are legături cu o organizație apropiată a oligarhului Ilan Șor. Rețeaua urmărea să perturbe alegerile din Moldova.

Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat în prezent la guvernare, se pregătește de o victorie clară în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS conduce în numărătoarea parțială oficială cu peste 50% din voturi, în fața Blocului Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%. Proiecțiile pe baza voturilor numărate în prezent arată că partidul Maiei Sandu va avea 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament, majoritatea necesară pentru a guverna de unul singur dar mai puțin decât numărul actual de 61 de mandate.