Om de afaceri confirmă suma „de nerefuzat” luată de fondatorii G4Media. La banii ăștia „putea sa cumpere doar Radu Budeanu” 

Deși marți nu a fost făcută publică valoarea de cei care au încheiat tranzacția, miercuri s-a aflat suma plătită de omul de afaceri condamnat pentru corupție, Radu Budeanu, pentru achiziția G4Media.

5 milioane de euro vor încasa Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, plus ceilalți câțiva acționari mai mici, în urma vânzării G4Media către Radu Budeanu, a dezvăluit miercuri HotNews, citând două surse apropiate tranzacției. Întrebat, Dan Tăpălagă nu a negat și nu a confirmat suma, spunând că ”Sunt clauze de confidențialitate și nu pot spune nimic”.

Budeanu a încercat să cumpere Libertatea după ce făcuse dezvăluri despre el

După ce Libertatea a dezvăluit în 2020 că Radu Budeanu a fost incriminat pentru că procurorii susțineau că e cărăușul banilor furați de la stat de Bogdan Buzăianu și trimiși ministrului Elenei Udrea, Budeanu a încercat în același an să cumpere publicația Libertatea, dar Ringier nu a dorit să negocieze cu el.

În dosarul Hidroelectrica, Radu Budeanu a fost trimis în judecată pentru că a contribuit la rețeaua prin care firmele lui Bogdan Buzăianu au cumpărat curent la un preț subevaluat, statul pierzând, conform DNA, sute de milioane de euro.

Radu Budeanu a recunoscut pe 21 iulie 2020 că a transmis o mită către Elena Udrea, într-o geantă de 3,8 milioane de euro, pentru ca politicianul să-i dea în continuare contracte guvernamentale prietenului său, “băiatul deștept din energie”, Bogdan Buzăianu.

În tranzacția făcută publică marți, din partea G4Media a negociat cu Budeanu fostul CEO al Roșia Montana Gold Corporation, Dragoș Tănase, informație recunoscută și de Dragoș Tănase și de Dan Tăpălagă.

Nicoară: „Nu putea fi refuzată”

Miercuri seara, suma de 5 milioane a fost avansată și de Orlando Nicoară, om de afaceri din media. „La 5+ milioane de euro, cat a fost suma plătită (confirmată și de sursele mele) pentru G4Media, ar fi vândut (aproape) oricine era in locul celor 2”, a scris Orlando Nicoară pe Facebook, referindu-se la Tăpălagă și Pantazi, fondatorii publicației.

„Iar la 5+ milioane euro cred ca putea sa cumpere doar Radu Budeanu. Suma e dublă comparativ cu prețul la care a fost cumpărat Hotnews (n.r. în 2022). Implicit a fost o tranzacție excepțional de bună pentru vânzători, care nu putea fi refuzată”.

Cine e Radu Budeanu

În urmă cu 5 ani, G4Media îi acuzau pe Budeanu, Sebastian Ghiță și Dan Andronic de filaj.

În februarie 2020, publicația G4Media publica un articol cu titlul „Atac grav la justiție și la presă. Magistrați și jurnaliști filați, interceptați și intimidați de serviciul secret paralel al unor inculpați de rang înalt din România”. Cei vizați erau Dan Andronic, Radu Budeanu și Sebastian Ghiță.

Omul de afaceri Radu Budeanu sosește la sediul DNA din București, 14.01.2016 / FOTO: Agerpres

„Doi magistrați și doi jurnaliști au fost urmăriți pas cu pas, filmați, înregistrați și intimidați de un veritabil serviciu secret paralel camuflat într-o divizie de paparazzi”, scria G4Media, după ce România TV a difuzat imagini cu Horațiu Radu, procuror adjunct interimar al Parchetului General, judecătorul Răzvan Păștilă și jurnaliștii Alex Costache (colaborator G4Media) și Cosmin Savu (PRO TV) în timp ce participau la un eveniment privat într-un restaurant din București.

„Imaginile au fost preluate rapid de publicațiile Gândul, deținut de Radu Budeanu, cercetat de DNA, și de EVZ, deținut de Dan Andronic”, preciza G4Media.

Radu Budeanu are 46 de ani. El a fost condamnat la doi ani cu suspendare după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției în 2020 cu procurorii DNA, în dosarul de devalizare a Hidroelectrica.