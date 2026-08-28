„Om de nimic”: Mesaj dur din SUA după ce Nicușor Dan l-a apărat pe șeful SPP Lucian Pahonțu în fața dezvăluirilor presei

„Nu știu un alt caz de om politic în Europa postcomunistă care să-și fi făcut praf autoritatea cu o asemenea viteză”, a afirmat despre președintele Nicușor Dan profesorul Vladimir Tismăneanu, care predă la Universitatea Maryland din Statele Unite, după comentariile făcute joi seara de șeful statului în legătură cu generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Pază și Protecție.

„Iohannis era omul ‘băietilor’ prin protectorul său Felix. Nicușor Dan nu mai folosește intermediarii. Lucrează direct cu Tartorul Pădurii. Trasmisionistul Pahonțu. Ăla cu masacrul din 21 decembrie și cu Mineriada din 13-15 iunie”, a scris Vladimir Tismăneanu într-un mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook.

„Profesionistul lui Pește Prăjit. Nu știu un alt caz de om politic în Europa postcomunistă care să-și fi făcut praf autoritatea cu o asemenea viteză. Om de nimic fiind, e fatal condus de instinctul neantului”, a continuat acesta.

Vladimir Tismăneanu, mesaj extrem de dur despre președintele Nicușor Dan

„Problema este că suntem în trenul pe care îl conduce iresponsabil și ne poate arunca pe toți în prăpastie. Spunându-ne, enervat de țipetele noastre: ‘Aceasta e situația. Am analizat-o atent.’ Pentru că, să nu uităm, personajul se înfurie repede. E ranchiunos si poartă sâmbetele oricui scoate o vorbă critică despre el. Sincer spus, ne-a fraierit. Este un pehlivan”, consideră Vladimir Tismăneanu.

Într-un amplu interviu acordat recent pentru publicul HotNews, profesorul de științe politice a atras atenția asupra pericolului reprezentat de influența exercitată de serviciile secrete asupra vieții politice și publice din România.

„Care este controlul politic, democratic, asupra serviciilor secrete, când şeful unui serviciu secret participă la alcătuirea guvernului?”, a afirmat Tismăneanu, referindu-se la tentativa de a învesti un guvern condus de Adrian Veștea.

„Înainte de acest dialog, l-am ascultat pe preşedintele Nicuşor Dan, care spune despre ultimele evenimente că sunt complet disparate, că nu e nicio coordonare.

Cum să nu fie vorba de coordonare, când avem datele: domnul Veştea spune că a fost în contact cu preşedintele de miercurea trecută, SPP-ul l-a adus la Bucureşti… Păi, cine conduce România? Lucian Pahonţu sau Nicuşor Dan? Pentru mine e neliniştitor. Pentru că nu sunt semne bune către UE ceea ce se petrece în momentul de faţă în România”, a afirmat el.

Vladimir Tismăneanu / Sursă: Agerpres

Ce a spus joi seara președintele Dan despre Lucian Pahonțu

Șeful statului a comentat de la Chișinău, unde a susținut o conferință de presă după reuniunea trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski, dezvăluirile făcute de Recorder și Snoop privind trecutul generalului Lucian Pahonțu.

Nicușor Dan a spus că în investigația Recorder el a văzut un titlu care l-a îngrijorat, dar că acea afirmație nu a fost confirmată de conținutul articolului. În privința celorlalte dezvăluiri, făcute de Snoop, președintele a fost întrebat explicit de către Ziarul de Gardă din Chișinău dacă i se pare normal că Pahonțu nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică.

Nicușor Dan a spus că CSAT a făcut o verificare în privința generalului cu mulți ani în urmă.

În România, verificările nu le face CSAT. Conform legii, le face CNSAS. Iar CNSAS a comunicat oficial la cererea Snoop că Pahonțu nu și-a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere. Și că verificarea durează de 18 ani și nu a fost încheiată.

„Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și nu am găsit nimic. Asta e analiza la momentul ăsta”, a fost comentariul scurt al lui Nicușor Dan despre investigația Recorder care a arătat că șeful SPP a participat la masacrul din 21 decembrie 1989 și la represiunea din Piața Universității, de dinainte de Mineriadă.

„Domnul Pahonțu nu este în această situație”

Întrebat de jurnaliști dacă intenționează să convoace o ședință a CSAT pentru a-l înlocui pe șeful SPP, președintele Dan a răspuns:

„Este o ședință CSAT pe 7 septembrie. Nu are legătură cu acest caz. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria România. E regretabil că Parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație”.

Întrebat despre promisiunea sa de la începutul mandatului potrivit căreia va face o evaluare a generalului Lucian Pahonțu, șeful statului a declarat:

„O evaluare a SPP am făcut-o cu propriile simțuri. Pare că funcționează, un serviciu profesionist. Și reacțiile serviciilor externe cu care tangențial m-am intersectat sunt în aceeași direcție. O evaluare managerială nu am făcut special pentru domnul Pahonțu, deoarece sunt multe multe alte restanțe mult mai importante. Eu am văzut un articol de presă cu un titlu care nu e justificat de conținut. Nu știu care e scandalul”.

El a fost întrebat explicit și despre investigația Snoop, care a arătat că Lucian Pahonțu nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică. „Acceptați un șef de serviciu secret în România are îngreunează aplicarea legii în ceea ce-l privește?”, a fost întrebarea pusă.

„Repet, SPP nu e un serviciu secret, e un serviciu de pază. Domnul Pahonțu, conform legii, când a fost numit de către CSAT acum 21 de ani, CSAT a făcut o verificare inclusiv la CNSAS cu privire la faptul dacă el a făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și nu am găsit nimic. Asta e analiza la momentul ăsta”, a răspuns președintele Dan.