Omul care a schimbat o agrafă roșie de prins hârtia pe o casă. Micile trucuri economice de care habar nu aveai

În 2002, Premiul Nobel pentru economie a fost acordat lui Daniel Kahneman de la celebra universitate Princeton, pentru munca sa în dezvoltarea economiei comportamentale. Premiul pentru economie nu e unul dintre Premiile Nobel originale; a început să fie acordat abia în 1969, finanțat de banca centrală suedeză pentru a onora cea de-a 300-a aniversare a acesteia. Ne- economiștii încă dezbat dacă este un adevărat Premiu Nobel, dar pentru economiști, este cea mai înaltă distincție a profesiei.

Kahneman este psiholog, iar munca sa arată o serie de abateri sistematice de la modelul care presupune că oamenii sunt raționali.

Ai de 8.000 de ori mai multe șanse să mori din cauza unei mușcături de țânțar decât din cauza unei mușcături de rechin și de 4.000 de ori mai multe șanse să mori într-un accident de mașină decât într-un accident de avion (datele provin de la Organizația Mondială a Sănătății).

Dar mulți oameni se tem mai mult de rechini și accidente de avioane decât de țânțari și mașini. Mulți oameni risipesc bani pe păcănele și refuză să pună bani pentru pensie.Avem impresia că restaurantele ne fac să cheltuim mai mult sau că vânzătorii online ne păcălesc să facem achiziții inutile prin „oferte fulger” limitate în timp. Pe Booking afli că ai prins ultima cameră la hotelul dorit și ești presat să cumperi urgent ca să nu pierzi oferta.

Lucrând cu Amos Tversky (care ar fi împărțit Premiul Nobel dacă nu ar fi murit în 1996), contribuția lui Kahneman a fost de a duce economia comportamentală dincolo de o serie de rezultate bizare și de a o încorpora într-o teorie generală a luării deciziilor. Creierul, susține Kahneman, folosește două „sisteme”. Primul este rapid, instinctiv și emoțional. Acest sistem este predispus la prejudecăți comportamentale.

Prejudecata de ancorare înseamnă că oamenii sunt mai predispuși să cumpere un produs dacă acesta a fost redus de la un preț inițial mai mare. Eroarea de planificare înseamnă că proiectul de redecorare al casei ajunge să coste dublu față de ceea ce anticipai la început. Primul sistem este utilizat atunci când facem judecăți pripite, scrie Andrew Leigh în cartea „The Shortest History of Economics”.

Sistemul Doi este mai rațional, dar mai lent. Când înmulțim 2 × 2, folosim Sistemul Unu. Când înmulțim 17 × 24, folosim Sistemul Doi. Sistemul Doi necesită mai mult efort și tinde să fie mai rațional.

Atunci când decidem ce tip de mașină de spălat să cumpărăm, merită să apelăm la Sistemul Doi pentru a lua cea mai bună decizie posibilă. Scopul lucrării lui Kahneman nu este de a ne cere să fim calculați și raționali în fiecare decizie, ci de a recunoaște când prejudecățile noastre comportamentale ne-ar putea determina să facem greșeli costisitoare.

Astăzi, economia comportamentală este predată ca făcând parte din economia „standard”, iar implicațiile ei sunt deosebit de importante atunci când studiem modul în care ne asumăm riscuri.

În 2005, bloggerul canadian Kyle MacDonald a schimbat o agrafă roșie de prins hârtia pe o casă.

Piețele nu eșuează întotdeauna, însă, și poate fi util să recunoaștem valoarea creată prin simplul act de tranzacționare. Ceașca de cafea de dimineață costă probabil mai puțin decât maximul pe care ați fi dispus să îl plătiți: numim diferența „surplus al consumatorului”. (Surplusul consumatorului este definit ca diferența dintre suma maximă pe care consumatorul ar fi dispus să o plătească pentru o unitate dintr-un bun și suma pe care el o plătește efectiv.)

În mod similar, cafeneaua o vinde probabil la un preț mai mare decât minimul pe care ar fi dispus să îl accepte: numim acest decalaj „surplus al producătorului”.

În 2005, bloggerul canadian Kyle MacDonald a ilustrat viu acest principiu prin schimbul dintre o agrafă roșie de hârtie și o casă. Mai întâi, a schimbat agrafa de hârtie cu un stilou în formă de pește. Apoi a schimbat stiloul cu un mâner sculptat manual.

Apoi a schimbat mânerul cu o sobă de camping. Acest lucru a continuat până la al paisprezecelea și ultimul său schimb: schimbul unui rol într-un film cu o casă mică.

La fiecare pas, MacDonald aprecia noul obiect mai mult decât pe cel vechi – dar a făcut schimb cu cineva care aprecia vechiul obiect mai mult decât pe cel nou. MacDonald nu și-a cumpărat doar o casă – a făcut-o prin paisprezece schimburi, fiecare dintre ele aducând o situație mai bună unei alte persoane.

MacDonald nu era singurul dornic să pună mâna pe o casă. Până în 2005, economia SUA își revenise după criza tehnologică de scurtă durată, iar un boom imobiliar era în curs de desfășurare. Aceasta era o epocă în care prețurile locuințelor creșteau în lumea avansată. În medie, unui cuplu cu venituri medii și doi copii îi trebuiau șapte ani de venit în 1995 pentru a plăti un apartament de 60 de metri pătrați în capitala țării lor. Până în 2005, prețul aceluiași apartament crescuse la zece ani de venit.

În Statele Unite, creșterea prețurilor a fost deosebit de abruptă. În 2007, economistul Robert Shiller și-a luat seria de prețuri ale locuințelor din SUA din secolul precedent și le-a reprezentat grafic pe o simulare de montagne russe.

Simulatorul a dus spectatorii în sus și în jos, emoțional vorbind.

În timp ce prețurile creșteau, standardele de creditare scădeau. În Bakersfield, California, unui culegător de căpșuni cu un venit de 14.000 USD și fără cunoștințe de limba engleză i s-a împrumutat prețul integral de achiziție al unei case în valoare de 720.000 USD.

Aceste împrumuturi NINJA (No Income No Job no Asset) au fost date pornind de la presupunerea că prețurile vor continua să crească, permițând debitorilor să se refinanțeze. În ceea ce privește creditarea, împrumuturile au fost „securitizate” – ceea ce însemna că au fost împachetate și vândute investitorilor. Teoria era că acest lucru ar permite pieței să crească mai rapid.

Când piața s-a prăbușit, valorile medii ale locuințelor din SUA au scăzut cu aproximativ o cincime. Până în 2008, unul din zece deținători de credite ipotecare avea capital propriu negativ – ceea ce înseamnă că ipoteca lor valora mai mult decât casa lor. Milioane de debitori nu și-au mai achitat împrumuturile și și-au pierdut casele. Cu toate acestea, Goldman Sachs a rămas o companie profitabilă.

Criza financiară a fost comparată cu „Crima din Orient Express” de Agatha Christie, în care toată lumea avea motive să ucidă. Bancheri, agențiile de rating de credit, proprietarii de case creduli și factorii de decizie neglijenți – toți au o parte din vină. Și ar trebui ca fiecare să învățăm ceva din asta.