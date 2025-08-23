Avertisment pentru guverne și companii: „Nimeni nu ar trebui să riște degradarea fizică doar pentru a-și câștiga existența”

Muncitori fac lucrări de modernizare a unei liniei de tramvai din București, 13 august 2025. Inquam Photos / George Călin

Avertisment pentru guverne și companii: „Nimeni nu ar trebui să riște prăbușirea

Guvernele și angajatorii ar trebui să ia măsuri urgente pentru a proteja sănătatea lucrătorilor expuși tot mai des la temperaturi extreme, avertizează Organizația Națiunilor Unite, potrivit Reuters.

Schimbările climatice fac ca valurile de căldură să fie tot mai frecvente și mai intense, iar muncitorii din întreaga lume resimt deja efectele asupra sănătății, au precizat agențiile ONU într-o „actualizare mult necesară” a unui raport și ghid publicat ultima dată în 1969.

Productivitatea muncii scade cu 2-3% pentru fiecare grad peste 20°C, se arată în raport, iar jumătate din populația lumii suferă deja consecințele negative ale temperaturilor ridicate.

„Nu este doar o necesitate pentru sănătate”

Riscurile pentru sănătate includ insolația, deshidratarea, disfuncțiile renale și tulburările neurologice, au precizat Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Meteorologică Mondială.

În special muncitorii din agricultură, construcții și pescuit, dar și populațiile vulnerabile – copii și vârstnici din țările în curs de dezvoltare – sunt expuși celor mai mari riscuri, au adăugat aceștia.

„Protejarea lucrătorilor de căldura extremă nu este doar o necesitate pentru sănătate, ci și o necesitate economică”, a declarat secretarul general adjunct al OMM, Ko Barrett.

În acest context, agențiile ONU au cerut elaborarea unor planuri de acțiune împotriva căldurii, adaptate fiecărei regiuni și fiecărui sector, dezvoltate împreună cu lucrători, angajatori, sindicate și experți în sănătate publică.

În unele țări, sindicatele au cerut stabilirea unor temperaturi maxime legale pentru muncă, măsură pe care agențiile au descris-o drept o opțiune, dar care ar trebui adaptată în funcție de contextul fiecărei regiuni. De asemenea, au solicitat instruirea mai bună a cadrelor medicale și a echipelor de intervenție, întrucât stresul termic este adesea diagnosticat greșit.

Organizația Internațională a Muncii a constatat recent că peste 2,4 miliarde de lucrători sunt expuși la căldură excesivă la nivel global, ceea ce duce la peste 22,85 milioane de accidente de muncă în fiecare an.

„Nimeni nu ar trebui să riște insuficiență renală sau degradarea fizică doar pentru a-și câștiga existența”, a declarat Rüdiger Krech, director interimar pentru mediu, schimbări climatice și sănătate în cadrul OMS, într-o conferință de presă susținută înainte de publicarea raportului.