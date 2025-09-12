ONU: Coreea de Nord execută tot mai mulți oameni pentru că se uită la filme și emisiuni străine

Guvernul nord-coreean aplică din ce în ce mai des pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru persoanele prinse că vizionează și distribuie filme și seriale străine, potrivit unui important raport al ONU, publicat vineri, transmite BBC.

Raportul ONU vorbește despre ultimii 10 ani „de suferinţe, represiune şi frică în creştere” la care au fost supuşi locuitorii uneia dintre cele mai dure dictaturi din lume.

Coreea de Nord, care rămâne în mare parte izolată de restul lumii, supune populația la mai multă muncă forțată, restricționându-i în același timp libertățile, se arată în raportul ONU.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a constatat că, în ultimul deceniu, statul nord-coreean a înăsprit controlul asupra „tuturor aspectelor vieții cetățenilor”.

„Niciun alt popor nu se află sub astfel de restricții în lumea de astăzi”, a concluzionat acesta, adăugând că supravegherea a devenit „mai omniprezentă”, ajutată în parte de progresele tehnologice.

Dacă această situație va continua, nord-coreenii „vor fi supuși și mai mult suferinței, represiunii brutale și fricii pe care le-au îndurat atât de mult timp”, a avertizat înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk.

Tot mai multe execuții

Raportul, care citează peste 300 de interviuri cu persoane care au fugit din Coreea de Nord în ultimii 10 ani, a constatat că pedeapsa cu moartea este aplicată din ce în ce mai des.

Din 2015, au fost introduse cel puțin șase noi legi care permit aplicarea acestei pedepse. Una dintre infracțiunile care pot fi pedepsite acum cu moartea este vizionarea și distribuirea de conținut media străin, cum ar fi filme și seriale TV, întrucât Kim Jong Un depune eforturi pentru a limita accesul populației la informații.

Persoanele care au fugit au declarat cercetătorilor ONU că, începând din 2020, au avut loc mai multe execuții pentru distribuirea de conținut străin. Ei au descris modul în care aceste execuții sunt efectuate de plutonul de execuție în public, pentru a instaura frica în rândul populației.

O tânără care a reușit să fugă în 2023 din Coreea de Nord a declarat pentru BBC că trei dintre prietenii ei au fost executați după ce au fost prinși cu conținut sud-coreean.

„A fost judecat împreună cu infractori care se ocupau cu droguri. Aceste infracțiuni sunt tratate la fel acum”, a spus Kang Gyuri.