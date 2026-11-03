OpenAI angajează un fost secretar american al armatei. „Cei care servesc statul merită cele mai bune instrumente”

OpenAI, compania care a declanșat „revoluția” inteligenței artificiale prin lansarea ChatGPT, l-a angajat pe fostul secretar american al armatei terestre, Dan Driscoll, într-un post nou consacrat utilizării AI în domeniul securității naționale, informează marți AFP.

Driscoll a demisionat din funcție la finalul lui august, după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Potrivit unui comunicat difuzat de OpenAI, Dan Driscoll se alătură companiei americane în calitate de „înalt consilier responsabil cu modernizarea securității naționale”.

Driscoll va reflecta „la modul în care inteligența artificială de vârf poate întări securitatea națională și securitatea cibernetică”, afirmă comunicatul.

„Mă alătur OpenAI pentru a ajuta Statele Unite și pe aliații noștri să pună această tehnologie în serviciul persoanelor care asigură securitatea noastră, în mod responsabil”, a declarat Driscoll, potrivit comunicatului menționat.

Cei care servesc statul „merită cele mai bune instrumente”, a adăugat el, afirmând că AI poate ajuta la procesarea informațiilor și reducerea formalităților administrative.