După ce Apple a dat în judecată OpenAI și a acuzat-o de furt de secrete comerciale, compania care a creat ChatGPT a dat, la rândul său, în judecată Apple.

OpenAI a depus o cerere reconvențională la o instanță federală din California, vineri, susținând că practicile Apple în materie de angajare au fost concepute pentru a-i „prinde în capcană” pe angajați și pentru a-i împiedica să lucreze la tehnologia concurenților.

În documentul din instanță, OpenAI susține că dispozitivele electronice pe bază de inteligență artificială (AI) pe care le dezvoltă amenință să „surclaseze Apple pe ceea ce Apple consideră a fi propriul teren”.

Creatorul ChatGPT acuză Apple că a obținut informații confidențiale prin reangajarea unui fost angajat, care a activat la OpenAI timp de șase luni.

În intervalul respectiv, angajatul a obținut acces la informații specifice despre un nou dispozitiv, precum și la planul OpenAI privind viitoarele produse hardware, susține compania.

„Dată fiind cronologia, acum se pare că furtul acelor documente ar fi putut fi, de fapt, motivul pentru care s-a alăturat OpenAI”, a afirmat OpenAI.

Apple a deschis un proces împotriva OpenAI în vară

Într-un proces deschis în iulie într-o instanță federală din Carolina de Nord, Apple a acuzat OpenAI că i-a furat proprietatea intelectuală pentru a-și dezvolta propriul hardware destinat consumatorilor.

Producătorul iPhone l-a acuzat pe directorul de hardware al OpenAI, Tang Tan, fost vicepreședinte la Apple, că le-a cerut angajaților Apple care participă la interviuri la OpenAI să împărtășească secrete Apple în timpul interviurilor. Tan are calitatea de pârât în proces.

Mai mult, Apple a susținut că OpenAI i-a instruit pe angajații care părăsesc Apple cu privire la modul în care să evite procedurile de securitate atunci când pleacă, precum și că Chang Liu, un alt fost angajat care s-a alăturat OpenAI, a furat un laptop Apple, potrivit CNBC. Liu are, de asemenea, calitatea de pârât.

Totodată, Apple a susținut că OpenAI le cere firmelor de hardware să aplice o tehnică de finisare a metalelor inventată de Apple, în timp ce „induce în eroare partenerul astfel încât să creadă că are permisiunea Apple să facă acest lucru”.

OpenAI și cei doi angajați au respins aceste acuzații și au afirmat că procesul intentat de Apple s-a bazat pe monitorizarea neautorizată a mesajelor personale ale lui Liu după ce acesta a încetat să mai lucreze pentru Apple. Avocații lui Tan și Liu nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

În documentul depus vineri, OpenAI a mai susținut că Apple continuă să acceseze dispozitivele și conturile personale ale foștilor angajați după ce aceștia părăsesc compania, ceea ce îi permite să îi monitorizeze atunci când se mută la concurenți.

Potrivit OpenAI, în companie au venit până în prezent 400 de foști angajați Apple, iar Apple încearcă să îi descurajeze pe ceilalți să plece la alte companii de tehnologie.