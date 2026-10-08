OpenAI vrea să schimbe cum răspunde ChatGPT și vine cu o noutate majoră

Răspunsurile kilometrice, pline de text, pe care ChatGPT le oferă utilizatorilor săi ar putea deveni foarte curând de domeniul trecutului.

Compania a anunțat miercuri că familia sa de modele GPT-6 va avea acum acces la „Intelligent UI” („Interfață inteligentă”), ceea ce va face ca chatbotul să genereze mai multe elemente vizuale, inclusiv „grafice, butoane care pot fi apăsate, formulare, diagrame și experiențe interactive”, relatează Gizmodo.

Potrivit companiei, atunci când unui răspuns i-ar fi folositoare mai multe elemente vizuale sau interactive, modelul le va integra direct în răspuns.

OpenAI a oferit câteva exemple ale modificărilor la care se pot aștepta utilizatorii ChatGPT

Compania din Silicon Valley a prezentat drept exemplu în acest sens o analiză a structurii unei biciclete cu 7 viteze, însoțită de o reprezentare vizuală a fiecărei componente și de câte un buton pe care utilizatorul îl poate apăsa pentru a citi mai multe despre fiecare element.

Un alt exemplu prezenta un plan pentru o friptură de miel, inclusiv un meniu cu imagini pentru fiecare preparat (care par să fi fost generate de modelul de generare de imagini al OpenAI) și un buton care permite modificarea numărului de invitați la cină, astfel încât cantitățile de ingrediente necesare pentru fiecare preparat să fie ajustate automat.

GPT-6 and Intelligent UI, now rolling out in ChatGPT for everyone. Intelligent UI in ChatGPT delivers fast, interactive answers that make everyday questions more visual, complex topics easier to grasp, and interactive tools for your task available on the spot. https://t.co/XL2gDCPBwG — OpenAI (@OpenAI) October 7, 2026

OpenAI spune că ChatGPT va genera automat aceste interfețe interactive atunci când consideră că aceasta este cea mai potrivită opțiune, folosind o bibliotecă de componente pe care modelul a fost antrenat să le utilizeze.

Pentru solicitările mai simple, chatbotul va rămâne, în principiu, la text, pentru a oferi răspunsuri mai simple. Însă OpenAI a precizat că utilizatorii pot solicita oricând construirea unei interfețe, iar chatbotul se va conforma.

S-a inspirat OpenAI de la Google Gemini pentru ChatGPT?

Site-ul specializat în tehnologie Gizmodo notează că „Intelligent UI” de la OpenAI amintește de „Generative Interface” („Interfață generativă”) de la Google, pe care compania a introdus-o odată cu lansarea Gemini 3 anul trecut. Funcția a stârnit mult interes atunci când modelul a fost lansat, dar nu pare să fi ajutat prea mult Google să se diferențieze de concurenții săi aflați în prima linie a domeniului.

Intelligent UI pare de asemenea să se înscrie în direcția generală în care OpenAI încearcă să ofere mai multe elemente vizuale. La începutul acestei săptămâni, compania a anunțat că va introduce reclame bazate pe imagini în răspunsurile ChatGPT.

ChatGPT a început să afișeze reclame și utilizatorilor săi din Europa la sfârșitul lunii august, o măsură pe care a început să o testeze mai devreme în cursul acestui an.

OpenAI a anunțat că Intelligent UI va fi disponibil la nivel global de miercuri pentru abonații ChatGPT Plus, Pro, Business și Enterprise. Funcția va deveni disponibilă pentru utilizatorii planurilor Free și Go de joi, iar utilizatorii Enterprise vor avea nevoie ca funcția să fie activată de administratorul organizației.

La fel ca în cazul introducerii reclamelor, lansarea Intelligent AI va fi una graduală, ceea ce înseamnă că schimbarea s-ar putea să nu fie observată deocamdată de mulți utilizatori.