Operațiune în curs a poliției germane în Marea Baltică împotriva unor nave rusești

Poliția germană desfășura vineri o operațiune în Marea Baltică având legătură cu nave rusești, a confirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne german, citat de agenția DPA, după ce media locale au relatat despre măsuri vizând presupuse nave de petrol legate de Rusia.

Din motive tactice, purtătorul de cuvânt a declarat că nu poate oferi mai multe detalii despre operațiunea în curs, fiind întrebat dacă poliția federală a împiedicat trecerea unor nave rusești de mai multe ori prin zonă în ultimele zile, scrie Agerpres citând DPA.

Poliția a „primit sarcina – pe care o duce la îndeplinire – de monitorizare a traficului maritim în Marea Nordului și în Marea Baltică”, a afirmat purtătorul de cuvânt citat, referindu-se la apele de coastă și zona economică exclusivă a Germaniei.

Unitățile polițienești „iau măsurile necesare pentru a evita orice potențiale pericole”, a adăugat el.

Mai multe relatări în media germane din ultimele zile făceau referire la operațiuni împotriva unor petroliere despre care se crede că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei și care navighează sub pavilioane false sau cu numere de identificare falsificate.