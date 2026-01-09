Operațiunile legendare în care a fost implicat Delta Force, comandoul care l-a adus pe Maduro în SUA

Terapeutul Dragan Dabic tocmai se întorsese acasă din New York, după o despărțire urâtă de soția sa. Acest bărbat cu o barbă albă lungă și părul legat cu o panglică neagră era dornic să devină ghicitor mistic, scrie 24Chasa. Dabic a adoptat numele ebraic David, probabil pentru că i-a plăcut povestea despre cum intelectul mai slab îl poate învinge pe cel puternic. De asemenea, a creat un site web numit Psy Help Energy, care promova programul său de wellness.

Serviciile lui David sunt diverse – de la acupunctură, la homeopatie, „medicină cuantică” și până la tratamente tradiționale.

Această deghizare l-a ajutat să trăiască netulburat de autorități timp de 13 ani, în ciuda faptului că agenții din diverse servicii au încercat tot posibilul să afle unde se ascundea. Pentru că, se pare, „vindecătorul” cu părul gri este de fapt fostul președinte al Republicii Srpska, Radovan Karadzic, responsabil pentru genocidul a peste 100.000 de oameni în timpul războiului din Bosnia și Herțegovina din 1992 până în 1995.

Radovan Karadzic, Foto: ICTY via Associated Press Television / AP / Profimedia

Delta Force l-a urmărit timp de 12 ani, dar vindecătorul era greu de prins datorită amicilor săi din serviciile secrete sârbe.

Jocul de-a șoarecele și pisica se desfășoară de ani de zile, ca parte a misiunii comune „Steaua Chihlimbarului” a diferitelor guverne și forțe speciale. Membrii echipei de căutare scanau satele îndepărtate de-a lungul graniței dintre Bosnia și Muntenegru în căutarea oricăror semne de activitate neobișnuită – conectări la internet în miez de noapte, antene TV prin satelit în sate sărace, abonamente la ziare și reviste etc. Una dintre cele mai ingenioase misiuni a fost efectuată pe un drum de munte în Serbia. Luptătorii erau ascunși, așteptând trecerea convoiului lui Karadzic.

Un luptător Delta Force era deghizat într-un costum realist de gorilă, adus din Statele Unite cu o zi înainte. Ideea era ca apariția sa să sperie gărzile de corp ale criminalului de război, cunoscute sub numele de „Preventiva”, astfel încât acestea să încetinească sau, eventual, să se oprească, iar forțele speciale americane să tragă o grenadă în ușile mașinii pentru a ameți pasagerii.

Planul îndrăzneț a eșuat însă, deoarece „ținta” nu s-a prezentat niciodată. Nu este nici prima, nici ultima dată când informațiile inițiale se dovedesc a fi greșite sau intenționat înșelătoare.

Însă, întrucât americanii monitorizau și verificau semnalele de mult timp și cu conștiinciozitate, în 2008 au dat peste mult căutatul „acul în carul cu fân”. Apoi, acoperirea lui Karadzic a fost dezvăluită de o omisiune accidentală a prietenului său, omul de afaceri Luka. Târziu în noaptea de primăvară, Karadzic l-a sunat la telefon, folosind o cartelă SIM veche, care se afla deja în dosarele anchetatorilor crimelor de război. Și aceștia au transmis datele de pe aceasta serviciilor de informații sârbe (BIA). În luna mai, un anchetator a fost trimis să verifice destinatarul apelului. A început supravegherea lui Dabic.

Simte asta și încearcă să scape. În seara zilei de 18 iulie 2008, a plecat de acasă, purtând un tricou albastru deschis și o pălărie de paie cu boruri largi, trasă jos peste față. Căra o mulțime de bagaje. A mers până la o stație de autobuz din apropiere, unde s-a alăturat discret unuia dintre anchetatori. Cei doi s-au urcat în autobuzul numărul 73, care călătorea spre suburbiile de nord-vest ale Belgradului. Dabic stătea în față. Lângă capitala sârbă, mai multe mașini de patrulare s-au oprit în fața autobuzului și patru ofițeri de poliție în civil s-au urcat în el – doi în față și doi în spate. L-au arestat pe Radovan Karadzic, care era convins că nu făcuse nimic greșit. În 2016, însă, tribunalul de la Haga l-a condamnat la închisoare pe viață.

Delta Force a fost cu siguranță mult mai rapidă și mai precisă în capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Silvia Flores. Pe 3 ianuarie, la ora 22:46, președintele american Donald Trump a autorizat lansarea Operațiunii Absolute Resolve de la Mar-a-Lago.

În câteva minute, 150 de aeronave au decolat de la 20 de baze din emisfera vestică. Acestea au fost coordonate simultan pentru a intra în spațiul aerian de deasupra capitalei Caracas, menținând în același timp surpriza tactică, astfel încât armata venezueleană să nu poată reacționa.

Cazul Noriega

Forțele speciale au atacat complexul fortificat al lui Maduro și l-au scos din luptă. A fost transportat la New York, unde a fost judecat pentru acuzații de narcoterorism.

O operațiune similară cu cea din Venezuela a avut loc în noaptea de 20 decembrie 1989, când Forțele Delta au invadat Panama, conduse de unul dintre cei mai iubiți șefi ai lor, generalul Peter Shoemaker. Alegerea sa nu a fost întâmplătoare, fiind considerat un maestru recunoscut al planificării strategice și al integrării unităților aeriene, de recunoaștere și terestre pentru a sprijini operațiunile comandourilor de elită.

Într-un articol publicat ani mai târziu, analistul de informații Javier Sutil Toledano, specialist în America de Sud și Caraibe, a remarcat că situația din Panama era complicată. Pe de o parte, în anii 1970, Manuel Noriega, în calitate de șef al serviciilor de informații, era un colaborator valoros al CIA și un aliat american în regiune.

În anii 1980 a devenit liderul țării, iar rapoartele conform cărora ar fi fost implicat serios în traficul de droguri s-au înmulțit.

Manuel Noriega (Imagine de arhiva), Foto: Agerpres

Administrația Ronald Reagan era din ce în ce mai îngrijorată de turnura evenimentelor și, simțind că vântul bate în 1988, Noriega a început să cocheteze deschis cu URSS. Mai mult, a acceptat de bunăvoie ajutor militar din partea „sateliților” sovietici Cuba, Nicaragua și chiar Libia. Statele Unite l-au avertizat de mai multe ori și, văzând că nu funcționează, președintele George W. Bush a ordonat operațiunea.

Noriega înțelege că vin vremuri rele și, pentru a avea atuuri mai bune, ordonă o arestare spectaculoasă a cetățeanului american, pe care Washington Post îl va nota ulterior ca fiind agent CIA – Kurt Muse. El și grupul său sunt responsabili de difuzarea materialelor de propagandă pe posturile de radio panameze împotriva regimului Noriega. Muse însuși introduce un aranjament special în țară și, în timpul unui discurs al dictatorului, îl întrerupe pentru a explica populației ce fel de ticălos este cu adevărat. Noriega este furios pentru că emisiunile continuă timp de două luni, iar autoritățile panameze nu reușesc să-i găsească pe americani. În cele din urmă, norocul le surâde, în timp ce Muse încearcă să evite o întâlnire fatală cu polițiștii dictatorului. Este amenințat cu închisoarea pe viață și acuzat că a complotat răsturnarea guvernului lui Noriega.

A fost dus la închisoarea militară „Carcel Modelo”, unde Muse a fost ținut în condiții brutale într-o celulă de 2,4 pe 3,6 metri, iar timp de 9 luni a fost forțat să asculte torturile la care avea să fie supus. Pentru dictator, el a reprezentat un trofeu valoros în negocierile cu Statele Unite, iar acesta a ordonat staționarea unor gardieni înarmați în afara celulei non-stop. În cazul unui atac asupra închisorii, americanul urma să fie împușcat imediat. Distrus psihic, Muse a slăbit, a căzut în depresie, iar date din ce în ce mai alarmante au ajuns la președintele George W. Bush.

Într-un moment de furie, Bush a jurat că, indiferent ce s-ar întâmpla, îl va elibera. Întrebarea era cum să facă asta? Analizele au arătat că singurii care puteau gestiona o sarcină atât de complexă erau elita „Delta Force”. Pentru a se aclimatiza, forțele speciale au început urgent să se antreneze non-stop în Florida, luând în considerare și repetând fiecare detaliu al operațiunii.

Pe 20 decembrie 1989, Muse a avut o întâlnire cu un ofițer american într-o închisoare militară de înaltă securitate. La un moment dat, un elicopter a fluierat, iar interlocutorul lui Muse a anunțat pe un ton neînduplecat că oricine îl va răni nu va ieși cu viață. Elicopterele au lansat rachete, menite să distragă atenția apărării panameze. Două nave de război s-au alăturat atacului, una lovind un depozit de muniții. Cealaltă a ajutat la operațiunea împotriva închisorii. Comandourile au întrerupt alimentarea cu energie electrică, au aruncat în aer generatorul închisorii, iar aceasta s-a cufundat în întuneric. Grupul de atac a aterizat pe acoperiș și s-a infiltrat cu explozibili, coborând în celula lui Muse.

Două avioane de vânătoare AH-6 Little Bird și două avioane de atac AC-130H Spectre survolează aerul, atacând periodic pentru a paraliza rezistența armatei panameze.

În acel moment, patru avioane Little Bird aterizează pe acoperișul închisorii militare și câte patru avioane de vânătoare sar din fiecare pentru a se alătura atacului și a-l scoate pe Muse nevătămat. Reușesc să scape cu el, dar trebuie să se întoarcă deoarece restul echipei este prins în foc încrucișat.

În cele din urmă, Muse decolează cu un elicopter. Operațiunea rămâne în istorie, deoarece a fost efectuată cu o precizie chirurgicală fără ca vreun american să fie ucis.

Pe măsură ce misiunea de eliberare a lui Muse se încheia, invazia „Cauză Justă” a început cu peste 27.000 de soldați și 300 de avioane. Aeroportul civil din Panama, garnizoana și aeroportul militar, unde se afla reședința lui Noriega, au fost atacate, iar avionul privat al dictatorului a fost aruncat în aer.

Operațiunea de capturare a lui Noriega a început în ziua de Crăciun din 1989. Noriega a reușit să evadeze și a găsit refugiu în ambasada Vaticanului din Panama City, capitala țării, scrie presa elenă. A rămas acolo timp de 11 zile.

În cele din urmă, a fost convins să o abandoneze și să se predea nu doar pentru că totul se terminase și Vaticanul se afla sub o presiune sufocantă, ci și după utilizarea unei arme de „război psihologic”.

Mai exact, Ambasada Vaticanului a fost înconjurată de trupe americane. O flotă de Humvee-uri cu difuzoare difuza în permanență muzică hard rock și uneori heavy metal. Melodiile conțineau „hituri” care au fost alese nu doar pentru sunetul lor puternic, ci și pentru versurile lor sugestive. Playlistul includea Clash, Van Halen și U2.

După câteva zile, realizând că nu avea unde să fugă, a fost luat de forțele speciale. În Statele Unite, a fost judecat pentru trafic de droguri și extorcare.

Operațiunea Zori Roșii

Operațiunea Zori Roșii a fost punctul culminant al unei intense vânători de oameni pentru Saddam Hussein, în urma invaziei americane din Irak din 2003. După prăbușirea rapidă a guvernului irakian, Hussein a rămas în libertate, servind ca un potențial simbol al mobilizării forțelor insurgente. Capturarea sa a devenit o prioritate strategică, nu doar pentru a demonta influența rămasă a regimului, ci și pentru a demonstra permanența noii realități post-invazie.

Saddam Hussein, Foto: AFP / AFP / Profimedia

Detalii cunoscute publicului arată că Zori Roșii a fost executată în decembrie 2003 în apropierea orașului Ad-Dawr, aproape de Tikrit, orașul natal al lui Hussein. Operațiunea a implicat forțele de operațiuni speciale ale SUA care au lucrat îndeaproape cu unitățile convenționale ale armatei, Forța Delta jucând un rol cheie în planificarea țintirii și capturării bazate pe informații. Ani de colectare de informații, inclusiv interogatorii ale deținuților, rețele de informații umane și analiza semnalelor, au restrâns mișcările lui Hussein la o mică zonă rurală.

Operațiunea în sine a fost rapidă și controlată. Forțele americane au percheziționat două locații suspecte, cu nume de cod „Wolverine 1” și „Wolverine 2”, descoperindu-l în cele din urmă pe Hussein ascuns într-o ascunzătoare subterană cunoscută sub numele de „gaură de păianjen”. A fost capturat fără rezistență.

Membrii commandoului Delta Force îl ucid pe Escobar și îl arestează pe El Chapo

Ei antrenează luptători ai forțelor speciale columbiene în junglă pentru a-l captura pe baronul drogurilor din Medellin.

O altă „perlă” din istoria eroică și plină de aventuri a Delta Force a fost realizată datorită legendarului lor comandant, William Boykin, care a efectuat operațiunea ce a dus la uciderea atotputernicului rege al traficului de droguri și al Cartelului Medellin, Pablo Escobar.

Misiunea este riscantă, deoarece Delta Force trebuie să antreneze luptători din unitatea specială columbiană Search Block în secret absolut – în junglă, pentru a-l captura pe șeful mitic. La acea vreme, Escobar se afla în fruntea unei armate de câteva mii de oameni, săracii din unele așezări îl idolatrizau pentru inițiativele sale caritabile, ceea ce înseamnă că se pot aștepta tot felul de trădări și scurgeri de informații. Prin urmare, este crucial ca comando-urile americane să lucreze cu un număr limitat de luptători a căror loialitate a fost verificată.

El Chapo în mâinile autoritatilor, Foto: Eduardo Verdugo / AP / Profimedia

Întrucât ciocnirea dintre cele două echipe reprezintă un risc uriaș, sarcina este încredințată lui Boykin, care este un strateg excelent, incredibil de curajos și, cel mai important, ia decizii precise și cu calm chiar și atunci când o ploaie de gloanțe șuieră deasupra capului.

Un bonus la toate acestea este faptul că Boykin este un virtuoz în coordonarea serviciilor de informații și planificarea operațiunilor de luptă de succes, fie într-un mediu urban, fie într-o junglă.

Adevărata operațiune începe atunci când băieții săi, înarmați cu echipamente de interceptare radio de ultimă generație, reușesc să localizeze telefonul folosit de Escobar. Pentru „stagiarii” lor din țara sud-americană, implicarea lor în operațiune este ca o scenă desprinsă dintr-un film science fiction.

Nu numai că sunt învățați să tragă și să se ascundă de cei mai buni din lume, dar văd și echipamente care nu se găsesc aproape nicăieri altundeva pe planetă.

Atotputernicul baron al drogurilor nu este însă o țintă ușoară. Are spioni peste tot și este priceput la a se ascunde. Cu toate acestea, are un punct slab – este foarte atașat de cei dragi și vorbește întotdeauna cu ei cel mult două minute, pretinzând că este jurnalist pentru a nu-l detecta. Delta Force îi calculează rapid cifrele, îl localizează și îl înconjoară. Escobar încearcă să scape prin acoperiș, unde un lunetist îl ucide pe loc.

Delta Force a participat și la o altă misiune importantă, în care au fost din nou consilieri tactici. Cel mai cunoscut baron al drogurilor mexican, Joaquín Guzmán Loera, mai cunoscut sub numele de El Chapo, a fost capturat după un schimb de focuri aprig între pușcașii marini mexicani și bandiții lui Chapo în Sinaloa, în 2016. Deși autoritățile mexicane susțin că întreaga operațiune a fost planificată și executată de Mexic, mai multe surse relatează că ofițeri americani ai forțelor de ordine și operatori JSOC au participat la misiune. trupele de comando americane au jucat un rol important în urmărirea baronului drogurilor. Unitatea de elită antiteroristă a armatei americane, Delta Force, a fost, de asemenea, prezentă la fața locului. Fără ele, ca în operațiunea împotriva lui Escobar, succesul ar fi fost greu posibil.

Au existat și eșecuri

Operațiunea Eagle Claw (1980, Iran)

A fost prima încercare a Statelor Unite de a salva 52 de ostatici americani ținuți la Ambasada SUA din Teheran, în urma Revoluției Iraniene din 1979. Lansată în aprilie 1980, misiunea a venit într-un moment în care capacitățile de operațiuni speciale ale SUA erau încă fragmentate între servicii, fără o structură de comandă unificată pentru misiuni comune complexe. Eagle Claw a fost concepută ca o operațiune în mai multe faze, care implică infiltrare la distanță lungă, realimentare clandestină în deșertul iranian și un asalt final la Teheran, condus de Delta Force.

Detaliile cunoscute publicului arată că operațiunea s-a destrămat în primele etape. Defecțiunile mecanice au redus numărul de elicoptere operaționale sub minimul necesar pentru a continua. În timp ce se repoziționa într-o zonă de pregătire îndepărtată din deșert, cunoscută sub numele de Desert One, un elicopter s-a ciocnit cu un avion de transport C-130, ucigând opt militari americani și forțând întreruperea imediată a misiunii. Ostaticii au fost lăsați în urmă, iar salvarea eșuată a devenit o traumă națională.

În ciuda eșecului său, operațiunea Eagle Claw a avut consecințe de durată. Operațiunea a scos la iveală deficiențe profunde de coordonare, comandă și logistică în cadrul forțelor americane. Ca răspuns, Departamentul Apărării a întreprins reforme ample care au dus la crearea Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA și la modernizarea planificării misiunilor speciale comune. În acest sens, operațiunea Eagle Claw a remodelat doctrina operațiunilor speciale americane, asigurându-se că misiunile viitoare erau mai bine integrate, dotate cu resurse și pregătite pentru o complexitate extremă.

Operațiunea Șarpele Gotic

Operațiunea Șarpele Gotic a fost o campanie de operațiuni speciale condusă de SUA, desfășurată în Somalia în 1993, având ca scop capturarea locotenenților cheie ai liderului militar Mohamed Farrah Aidid în timpul declinului țării în violențe facționale. Operațiunea a avut loc în cadrul intervenției mai ample sancționate de ONU, dar a reflectat o trecere către raiduri țintite, mai degrabă decât către menținerea păcii la scară largă. Planificatorii americani credeau că înlăturarea cercului apropiat al lui Aidid i-ar slăbi controlul și ar stabiliza situația din Mogadiscio.

Informațiile disponibile publicului confirmă faptul că forța specială a combinat Rangerii Armatei SUA cu Forța Delta, formând o forță extrem de mobilă, concepută pentru atacuri rapide în timpul zilei. În perioada 3-4 octombrie 1993, un raid menit să captureze mai mulți asociați ai Aidid a escaladat după ce forțele miliției somaleze au doborât două elicoptere americane Black Hawk. Ceea ce a urmat a devenit Bătălia de la Mogadiscio, o luptă urbană prelungită pe un teritoriu ostil.

Deși obiectivele imediate ale misiunii au fost parțial atinse, operațiunea a expus riscurile operațiunilor cu sprijin blindat limitat și reguli de angajament restrictive în medii urbane dense. Consecințele politice au fost semnificative, ducând la o reevaluare a implicării SUA în Somalia. Operațiunea Șarpele Gotic rămâne un studiu de caz definitoriu în războiul urban modern, evidențiind atât capacitățile, cât și limitele forțelor de elită pentru operațiuni speciale