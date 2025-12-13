Opinia americanilor despre scandalul sexual Epstein, în care e menționat și Donald Trump

Fotografie nedatată din colecția personală a lui Jeffrey Epstein, furnizată de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților pe 12 decembrie 2025, îl înfățișează pe președintele SUA Donald Trump (stânga), flancat de Epstein (centru), în timp ce vorbește cu o femeie necunoscută. FOTO: HANDOUT / AFP / Profimedia

Majoritatea americanilor cred că administraţia Trump muşamalizează informaţii despre Jeffrey Epstein, inclusiv despre moartea sa din 2019 şi legăturile lui cu persoane bogate şi influente, arată un sondaj Reuters/Ipsos, citat de News.ro.

Sondajul Reuters/Ipsos, finalizat luni, a fost realizat online, pe un eşantion de 4.434 de adulţi americani în perioada 3 – 8 decembrie, și indică persistenţa suspiciunilor legate de rolul guvernului SUA.

Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat care s-a sinucis în închisoare, l-a menționat pe Donald Trump de mai multe ori în corespondența privată din ultimii 15 ani cu o apropiată și un publicist, potrivit unor e-mailuri publicate recent de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, scriu CNN și The New York Times.

Democrații au publicat vineri noi fotografii legate de cazul lui Epstein, dintre care unele îl arată pe președintele SUA împreună cu mai multe femei, precum și prezervative inscripționate cu chipul actualului președinte republican.

În repetate rânduri, Donald Trump a susținut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare și că habar nu avea de practicile acestuia. Majoritatea americanilor sunt însă sceptici faţă de Trump în cazul Epstein.

Sondajul Reuters/Ipsos arată că aproximativ 62% dintre respondenţi, inclusiv 56% dintre republicani, cred că guvernul ascunde informaţii despre moartea lui Epstein, care a fost catalogată drept sinucidere, într-o închisoare din Manhattan, în 2019, în timp ce acesta se confrunta cu acuzaţii federale de trafic sexual.

De asemenea, potrivit sondajului, 70% dintre repondeți cred că guvernul ascunde informaţii despre persoane care ar fi putut participa la presupusul trafic sexual de adolescente pus la cale de Epstein.

Sondajul mai arată că 18% dintre repondenți au spus că li se pare probabil ca Trump să nu fi ştiut despre presupusele infracţiuni ale lui Epstein înainte ca acestea să devină publice. În rândul republicanilor, procentul a fost de 34%.

Doar 23% dintre americani aprobă modul în care Trump gestionează scandalul în desfăşurare, arată sondajul, în timp ce 52% dezaprobă.

Totuşi, sondajul arată că pare să se diminueze îngrijorările susţinătorilor săi: 53% dintre republicani au spus că aprobă modul în care gestionează subiectul, în creştere de la 44% luna trecută. Chiar şi aşa, procentul rămâne mult sub rata generală de aprobare de 85% de care se bucură Trump în rândul republicanilor.

Atât republicanii, cât şi democraţii din Congres au sfidat luna trecută poziţia lui Trump şi au adoptat o lege care obligă Departamentul Justiţiei să publice până la 19 decembrie documente din ancheta sa privind cazul Epstein.