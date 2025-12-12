Poze cu Donald Trump înconjurat de femei și prezervative cu chipul republicanului din controversatul dosar Epstein, publicate de democrați

Fotografie nedatată din colecția personală a lui Jeffrey Epstein, furnizată de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților pe 12 decembrie 2025, îl înfățișează pe președintele SUA Donald Trump (stânga), flancat de Epstein (centru), în timp ce vorbește cu o femeie necunoscută. FOTO: HANDOUT / AFP / Profimedia

Democrații din Camera Reprezentanților a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe președintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, precum și prezervative inscripționate cu chipul actualului președinte republican, scriu agențiile Reuters și EFE.

Printre cele 19 imagini publicate de către democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților iese în evidență una în care Trump pozează alături de șase femei.

Într-o altă fotografie, actualul președinte este văzut vorbind cu o femeie lângă Epstein și mai există o imagine în care Trump, purtând lejer cravata sa roșie, este așezat lângă o altă femeie.

Chipurile tuturor femeilor din aceste fotografii sunt blurate, pentru a le proteja identitatea. Nu este clar când și unde au fost făcute fotografiile, dacă sunt de la reședința lui Epstein sau din alt loc, notează Agerpres.

Donald Trump pozează alături de un grup de femei. Fețele femeilor au fost cenzurate de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. FOTO: House Oversight Committee / Zuma Press / Profimedia

În altele dintre aceste fotografii mai apar fostul președinte democrat Bill Clinton și miliardarul Bill Gates alături de prințul Andrew, care a fost deposedat de titlul său regal de către fratele său, regele Charles al III-lea al Regatului Unit, după ce a ieșit la suprafață implicarea lui în cazul Epstein.

De asemenea, Steve Bannon, fost consilier al lui Trump la Casa Albă și una dintre cele mai influente figuri în rândul conservatorilor americani, precum și omul de afaceri Richard Branson apar în unele dintre fotografii.

Mai iese în evidență o fotografie cu un bol de prezervative de vânzare la prețul de 4,5 dolari bucata, inscripționate cu chipul lui Trump alături de mesajul „Sunt imens”, plus imagini cu jucării sexuale.

Prezervative cu imaginea lui Donald Trump, din dosarul Epstein. FOTO: HANDOUT / AFP / Profimedia

Dosarul Epstein

Potrivit democraților din respectiva comisie a Congresului, aceste fotografii reprezintă doar o mostră din cele circa 95.000 de imagini din dosarul Epstein. Congresul american a adoptat pe 18 noiembrie o lege care permite publicarea tuturor documentelor neclasificate legate de acest caz.

Această lege, promulgată de Trump, acordă Departamentului Justiției cel mult 30 de zile pentru a publica respectivele documente care au legătură cu Epstein și cu Ghislaine Maxwell, acuzată de complicitate cu pedofilul.

Miliardarul Jeffrey Epstein a fost inițial pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore și proxenetism, în acest caz cu ramificații politice. Dar el s-a sinucis în detenție în anul 2019 și cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii.

Vechile legături amicale dintre Epstein și Trump sunt cunoscute de mult timp, dar președintele american a negat mereu că ar fi petrecut la reședința miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalități, inclusiv politicieni.

Donald Trump, care locuia aproape de Jeffrey Epstein în Florida și New York, l-a caracterizat pe acesta la începutul anilor 2000 drept „un tip grozav”. „Este foarte distractiv cu el. Spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult cum îmi plac și mie, iar multe dintre ele sunt foarte tinere”, declara Trump atunci pentru New York Magazine.

El a mai susținut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare și că habar nu avea de practicile acestuia.

În 2024, un judecător din New York a dezvăluit numele presupuselor contacte, cunoștințe, rude, victime și complici ai lui Jeffrey Epstein, inclusiv Donald Trump și fostul președinte democrat Bill Clinton, fără a menționa însă vreun comportament ilegal sau reprobabil din partea lor.