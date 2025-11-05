„Opinii extremiste, promisiuni nerealiste”. Temerile provocate de Zohran Mamdani, noul primar al New York-ului și omul momentului în SUA

Newyorkezii nemulțumiți de costul ridicat de trai și sătui de disparitățile economice l-au ales pe democratul socialist Zohran Mamdami la primărie. Mulți democrați se tem că asta nu e o veste bună pentru imaginea partidului – pe care o văd mai la centru – în vreme ce unii oameni de afaceri cred că propunerile noului primar sunt riscante, iar unii analiști spun că politicile dorite sunt pur și simplu irealizabile, scriu Washington Post, The Economist și Reuters.

Partidul Democrat a fost împărțit în privința susținerii pentru Zohran Mamdani la alegerile pentru primăria New York-ului, iar în vreme ce unii văd o nouă stea în tabăra lor, alții se tem de semnificația ascensiunii unui socialist pe prima scenă a politicii și de efectul acestei mișcări asupra alegerilor intermediare din 2026 și a partidului în general.

Dacă politicieni de stânga precum senatorul Bernie Sanders sau reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez nu au ezitat să vină alături de Mamdani în campanie, mai mulți lideri democrați au evitat un astfel de pas.

Printre motive: neîncrederea în promisiunile populiste ale lui Mamdani și teama că întregul partid va fi catalogat drept socialist sau comunist de adversarii politici.

Mamdani a convins mulți newyorkezi îngrijorați de costul ridicat de trai și de politicile lui Donald Trump și a obținut în cele din urmă peste 50% din voturi, sugerând un posibil tipar pentru lupta democraților în viitor.

Dar scorul rivalului Andrew Cuomo, peste 41%, nu a fost unul neglijabil, acesta fiind susținut de unii democrați și chiar de Donald Trump.

Felul în care Partidul Democrat îl va integra sau nu pe Mamdani ar putea stabili o posibilă direcție a partidului în viitor, după înfrângerea electorală dezastruoasă de anul trecut, deși unii au sugerat că noul primar nu va avea o relevanță așa de mare asupra partidului.

„Opinii extremiste”

Unii au scos în evidență tinerețea și lipsa de experiență a lui Mamdani, care a inițiat doar câteva proiecte minore în timpul mandatului său în legislativul statal din New York.

Dar pentru criticii democrați ai lui Mamdani, explicația temerilor are în special legătură cu lupta politică de la nivelul țării, țară care nu împărtășește liberalismul progresist al New York-ului.

„Una este ca republicanii să folosească atacuri absurde, numindu-i pe Joe Biden și Nancy Pelosi socialiști pentru a speria alegătorii”, a spus Fernand Amandi, un strateg democrat din Florida, citat de Washington Post înainte de scrutin.

„Altceva este să folosești un socialist real pentru a speria alegătorii că democrații sunt partidul socialiștilor, și asta este îngrijorarea legată de Mamdani”, a continuat el, explicând temerea de a-l susține pe tânărul politician.

În timp ce unii democrați spun că temerile sunt exagerate sau compensate de capacitatea lui Mamdani de a mobiliza alegătorii noi și tineri, alți politicieni mai moderați din circumscripțiile electorale mai disputate s-au distanțat de Mamdani, calificând politicile sale ca fiind nerealiste sau în dezacord cu partidul.

Alți democrați au refuzat pur și simplu să-l susțină. Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a refuzat să-l susțină pe Mamdani, în ciuda faptului că a declarat reporterilor că are „o relație bună cu el” și că „continuă să discute”.

„Dacă ne concentrăm pe apărarea lui Mamdani, asta va fi o distragere majoră a atenției”, a declarat înainte de alegeri și reprezentantul democrat Josh Gottheimer, un moderat care a schimbat districtul său din nordul statului New Jersey în 2016.

Gottheimer a spus că Mamdani are „opinii extremiste” care sunt în contradicție cu Partidul Democrat și că este îngrijorat că republicanii îl vor prezenta pe Mamdani ca pe un „băiat rău”.

El nu a explicat care sunt opiniile extremiste ale lui Mamdani.

„Nu suntem socialiști”

Entuziasmul multor newyorkezi față de Mamdani a fost vizibil, dovadă fiind și numărul mare de voturi exprimate la scrutin. Unii au declarat pentru jurnaliști că nu au mai simțit un optimism similar de la campaniile lui Barack Obama.

Unii democrați de pe coasta de est s-au declarat însă preocupați de situație, în condițiile în care suburbiile orașului New York, inclusiv părți din New Jersey, ar putea juca un rol cheie în lupta democraților pentru recâștigarea controlului asupra Camerei Reprezentanților în alegerile intermediare din 2026.

Din nou, dorința lor a fost aceea de a-și păstra poziția de centru.

Regiunea include mulți oameni care lucrează în sectorul financiar și a fost decisivă în 2022, când republicanii au câștigat mai multe locuri în Congres și au obținut controlul asupra Camerei Reprezentanților cu un mesaj axat pe imigrație și criminalitate.

Reprezentantul democrat Tom Suozzi, al cărui district din Long Island a votat pentru un republican în 2022, a subliniat că este un „capitalist democratic, nu un socialist democratic”, numind socialismul un „sistem economic eșuat” care „nu a funcționat niciodată în istoria lumii”.

Reprezentanta Laura Gillen, o democrată din New York, care și-a schimbat districtul din Long Island anul trecut, și-a îndemnat și ea public colegii să ia atitudine și să spună: „Nu suntem socialiști”.

Propunerile greu de îndeplinit ale lui Mamdani

Definiția socialismului democratic (așa cum s-a prezentat chiar Mamdani) – și cât de mult diferă acesta de socialism – este subiect de dezbatere în SUA, scrie Washington Post.

În general, acesta se bazează pe opoziția față de capitalism și are ca scop reducerea inegalității prin acțiuni guvernamentale, păstrând în același timp libertățile individuale și procesele democratice.

Mamdani este membru al organizației naționale Democratic Socialists of America și al filialei locale din New York City. De la victoria sa în primarele din iunie, Mamdani a încercat să-și modereze imaginea, afirmând că platforma sa nu este aceeași cu cea a DSA și că a renunțat la poziția sa privind reducerea finanțării poliției.

Mamdani susține înghețarea chiriei pentru apartamentele cu chirie stabilizată, gratuitatea transportului cu autobuzul în oraș, furnizarea de servicii publice de îngrijire a copiilor, creșterea salariului minim la 30 de dolari pe oră până în 2030 și crearea de magazine alimentare deținute de oraș care să cumpere și să vândă la prețuri en-gros.

Multe din aceste propuneri sunt politici aplicate deja de unele orașe sau state europene, unde nu sunt considerate extremiste – deși echilibrul politic american este diferit de cel de dincoace de Atlantic.

Mamdani dorește să finanțeze aceste măsuri prin impunerea de taxe mari asupra celor mai bogați, dar există o problemă.

Candidatul a spus că costurile propunerilor sale ar fi acoperite de noi taxe aplicate companiilor și milionarilor, care, potrivit lui, ar genera 9 miliarde de dolari – deși unele voci, precum Institutul libertarian Cato, susțin că calculele sale nu sunt corecte.

Important: el ar avea nevoie de sprijinul legislativului statal și al guvernatoarei Kathy Hochul pentru a implementa noile taxe.

Ea l-a susținut, dar a spus că este împotriva creșterii impozitelor. Cu toate acestea, Hochul a spus că dorește să susțină proiectul creșelor pentru copii, care este de departe cel mai costisitor punct de pe agendă, cu o valoare de 5 miliarde de dolari.

Într-o analiză publicată pe tema promisiunilor lui Mamdani, The Economist s-a arătat neîndurător. Mamdani este în parte un fabulist, a scris revista, care a observat că noul primar nu va avea bani pentru a finanța politicile și că în unele cazuri nu va avea pârghiile necesare.

„Povestea lui include creșteri de impozite pentru cei bogați și pentru companii, autobuze gratuite, îngrijire gratuită a copiilor și un salariu minim de 30 de dolari până în 2030. Indiferent dacă acestea sunt sau nu idei bune, majoritatea au șanse la fel de mici de a deveni realitate precum orașele ciudate, fermecătoare și invizibile ale lui Italo Calvino”, crede The Economist.

Îngrijorări în mediul de afaceri

În vreme ce criticile republicanilor și atacurile lui Donald Trump, care l-a catalogat pe Mamdani drept „comunist”, au fost previzibile, notabilă a fost și opoziția unei părți a mediului de afaceri.

În momentul în care alegătorii din New York City începeau votul anticipat, miliardari, printre care John Catsimatidis, CEO al Red Apple Media, și Bill Ackman, CEO al unui fond speculativ, l-au îndemnat pe republicanul Curtis Sliwa, al treilea în sondaje, să se retragă din cursă pentru a consolida sprijinul pentru Cuomo – candidatul republican a refuzat.

Promisiunile lui Mamdani au provocat îngrijorări în rândul comunității financiare, care a sugerat că că competitivitatea orașului va avea de suferit.

Deși primarul New York-ului nu are autoritate directă asupra Wall Street-ului, poziția sa influențează percepția privind deschiderea orașului pentru afaceri.

Deși mulți investitori și finanțiști spun că înțeleg problemele legate de costul de trai ridicat de Mamdani, ei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la politicile fiscale ale lui Mamdani.

„Când mă uit la economia costului vieții în New York și când un apartament cu un dormitor în New York costă 5.000 de dolari pe lună, pot spune că este situația nesustenabilă”, a declarat pentru Reuters Phil Blancato, strateg șef de piață la Osaic, o companie de administrare financiară, după rezultatele alegerilor.

„Și acesta este motivul pentru acest tip de victorie în New York. Dar când te gândești la creșterea impozitelor la nivelul întreprinderilor mici, la nivelul corporativ…asta are un impact semnificativ”, a avertizat el.

„Un risc pe care îl urmăresc în 2026”

Unii și-au exprimat speranța că Mamdani își va modera pozițiile sau că va întâmpina obstacole în realizarea unora dintre obiectivele sale.

O victorie a lui Mamdani este „un risc pe care îl urmăresc în 2026”, a declarat Dean Lyulkin, CEO al Cardiff, o firmă privată de investiții și creditor pentru întreprinderi mici din San Diego, California, înainte de alegeri.

„Politica reală se dovedește adesea mult mai benignă decât retorica din campanie, dar dacă alte orașe mari vor urma acest model, piețele ar putea începe să ia în calcul mai multe riscuri fiscale și de reglementare”, a spus Lyulkin.

Iar alți oameni de afaceri au spus că sunt gata să încerce să blocheze unele dintre propunerile lui Mamdani, inclusiv cea de a deschide cinci magazine alimentare deținute de municipalitate – câte unul în fiecare cartier – care ar vinde alimente la prețuri en gros.

Oponenții din comunitatea de afaceri consideră propunerea ca fiind imposibil de pus în practică, spunând că i-ar submina pe proprietarii de magazine.

David Schwartz, directorul Asociației Magazinelor Alimentare din New York (NYAGS), a declarat că va face parte dintr-un grup care se va opune propunerii privind magazinele alimentare.

„Doar pentru că a făcut campanie pe această temă nu înseamnă că va putea să o pună în aplicare”, a spus el.

Washington Post: „Succesul lui Mamdani este un avertisment”

Critici au venit și din presă, și nu doar din cea ferm conservatoare, din SUA sau de peste ocean, din Marea Britanie, unde o comentatoare a subliniat că victoria lui Mamdani ar trebui să-i îngrozească pe democrați, deoarece îi împinge spre extrema stângă.

Înainte de alegeri, boardul editorial al Washington Post, cotidianul liberal care s-a orientat spre „piețe libere și drepturi personale” sub patronajul miliardarului Jeff Bezos, a scris și el că succesul lui Mamdani este „un avertisment”.

„Susținătorii piețelor libere nu au reușit să-și exprime clar punctul de vedere în New York, iar succesul lui Mamdani este un avertisment pentru democrații favorabili mediului de afaceri că vor trebui să facă mai mult”, a scris boardul editorial.

„Nu este suficient să spunem că socialismul este rău; apărătorii sistemului american trebuie să arate de ce viața oamenilor este îmbunătățită de libertatea economică și de ce multe eșecuri americane sunt adesea rezultatul intervenției guvernului, mai degrabă decât al unei piețe libere scăpate de sub control”, a mai spus textul semnat de conducerea ziarului.

Critici pentru poziția pro-palestiniană

Campania electorală a consemnat și criticile formulate la adresa lui Mamdani după sprijinul acordat de acesta cauzei palestiniene – un alt subiect unde politicianul s-a rupt de establishmentul democrat.

Contracandidații au declarat că Mamdani, care va fi primul primar musulman, nu va face suficient pentru a proteja evreii din New York dacă ar fi ales primar.

Mamdani a refuzat să condamne termenul „globalizați intifada” în timpul primarelor, considerat pe scară largă un îndemn la violență împotriva evreilor. De atunci, el s-a angajat să îi descurajeze pe alții să folosească acest termen.

Cu câteva săptămâni înainte de ziua alegerilor, un grup de rabini din New York s-a alăturat celor peste 650 de rabini din întreaga țară pentru a semna „Un apel rabinic la acțiune: apărarea viitorului evreilor”, afirmând că evreii americani „nu pot rămâne tăcuți” în fața discriminării împotriva poporului evreu și citând pozițiile critice ale lui Mamdani față de Israel, scrie Fox News.

Religia a fost o problemă importantă în cursa pentru primărie, deoarece mulți newyorkezi evrei au respins pozițiile lui Mamdani față de Israel, inclusiv faptul că acesta a numit războiul din Gaza „genocid” și refuzul său de a recunoaște Israelul ca stat evreiesc.

În același timp, Mamdani a fost atacat pe tema religiei sale, contracandidații săi sugerând că acesta ar tolera terorismul islamic.

Când a fost întrebat în cadrul dezbaterii pentru primărie de săptămâna trecută dacă Mamdani are vreun regret în legătură cu opiniile sale „anti-Israel”, democratul și-a afirmat angajamentul de a-i proteja pe newyorkezii evrei, așa cum a făcut-o pe tot parcursul campaniei.