Opoziția depune moțiune de cenzură împotriva guvernului: Acuză că i-a fost tăiat microfonul în Parlament

Parlamentarii din grupul PACE cu susținerea AUR vor depune săptămâna viitoare moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Senatorul Ninel Peia a declarat pentru HotNews că voia să facă acest anunț miercuri în plenul Parlamentului dar microfonul i-a fost tăiat înainte de a putea face anunțul.

În discursul susținut în plenul Parlamentului, cu ocazia dezbaterii Strategiei Națională de Apărare a Țării, Ninel Peia a criticat conținutul documentului și achizițiile militare pe care România le pregătește prin programul SAFE. Discursul acestuia a fost întrerupt brusc de către președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care i-a atras atenția că a depășit timpul regulamentar.

Ninel Peia, ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă și care este acum membru al grupului „PACE – Întâi România”, a spus ulterior pentru HotNews că după tăierea microfonului a anunțat moțiune de cenzură împotriva guvernului. Anunțul nu s-a auzit în plen ca urmare a tăierii microfonului.

Reprezentați ai AUR au confirmat pentru HotNews ca susțin demersul grupului PACE. „Da, o vom depune împreună”, au declarat aceștia pentru HotNews.

„România nu este de vânzare – Un guvern fără USR”, va fi titlul moțiunii de cenzură, a precizat Ninel Peia. Textul urmează să fie publicat săptămâna viitoare.

Opoziția are nevoie de 233 de voturi ca să dea jos Guvernul Bolojan

Pentru a determina căderea Guvernului Bolojan, moțiunea de cenzură trebuie să fie votată de jumătate plus unu de parlamentari, adică 233 de voturi din 465.

Aritmetica parlamentară arată că opoziția nu are suficiente voturi. În total, cele patru partide care formează o majoritate de 294 de parlamentari, la care se adaugă 17 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.